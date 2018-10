ONE PIECE: l'ultimo capitolo ha svelato i piani di Kin'emon per sconfiggere Kaido

L'avventura dei nostri Mugiwara nel Paese di Wa continua, e l'ultimo capitolo di ONE PIECE ha rivelato nel dettaglio i piani di Kin'emon per sconfiggere Kaido. Tuttavia, il finale del capitolo ha sorpreso tutti, rivelando qualcosa sull'Imperatore che i fan non potevano sapere, e che cambia radicalmente la concezione di un altro personaggio.

Il capitolo 921 di ONE PIECE si apre con Kin'emon intento a spiegare i suoi piani per detronizzare Kaido e riportare la pace a Wano. Il fedele samurai dell'ormai defunto lord Oden rivela che la battaglia finale si terrà presso Onigashima (Isola del Demone), isola dove si trova la residenza di Kaido e delle Cento Bestie.

I nostri avranno quindi bisogno di una nave per raggiungere quel luogo, ma O'Kiku afferma che una volta all'anno, durante il Festival dei Fuochi, una processione guidata da Orochi e dai suoi shogun passa vicino a Onigashima per rivolgere una preghiera a Kaido - il quale viene considerato un dio. Logicamente, mentre il popolo muore di fame, l'Imperatore e i suoi ufficiali banchetteranno durante l'evento, abbassando le difese. La delegazione di Orochi sarà dunque un ottimo mezzo per arrivare sull'isola e sferrare l'attacco finale.

Si scopre che Kin'emon è sposato da molti anni e che sua moglie non è altri che O'Tsuru, la donna della sala da tè. Dopo aver avuto un breve battibecco con Sanji, il samurai rivela che ha unito le informazioni sul giorno e il luogo della battaglia finale in un unico disegno.

L'immagine che Kin'emon mostra ai suoi compagni ritrae due uccelli, del fuoco e una vipera, con il simbolo della ribellione (una luna crescente rivoltata) al centro. Il disegno significa che durante Il Festival dei Fuochi, alla seconda ora dell'uccello (tra le 17:30 e le 18:00), i ribelli dovranno incontrarsi presso il porto di Habu (vipera) da dove salperà la processione verso Onigashima.

Il disegno sarà distribuito a tutti coloro che hanno il simbolo della luna crescente tatuato sulla caviglia, ma i ribelli si sono dispersi su tutta Wano ormai, e non è chiaro dove si trovino di preciso. Tuttavia, a questo problema penseranno Kin'emon e suoi compagni samurai, mentre gli altri avranno altri compiti da svolgere.

Usop e Franky, come visto nei primi capitoli ambientati nel Paese di Wa, sono già stati mandati dal costruttore locale (una vecchissima conoscenza dei fan di ONE PIECE) per cercare di prendere i progetti della residenza di Kaido, mentre Robin è diventata una geisha per tenere d'occhio i movimenti di Orochi e dei suoi uomini.

Brook, grazie al suo potere, si occuperà della distribuzione del cibo; Nami diverrà una Kunoichi (ninja donna); Sanji radunerà la folla con i suoi piatti e Chopper e Carrot accompagneranno O'Kiku all'incontro con Inuarashi. Determinato il ruolo di ognuno, Kin'emon trasforma i vesti dei presenti in abiti tradizionali e poi, per dimostrare che la gonna corta (cortissima) di Nami è un capo di vestiario tipico di una Kunoichi, presenta a tutti un nuovo personaggio: la ninja Shinobu (totalmente coperta dalla testa ai piedi e piuttosto bruttina).

Dopo questa breve parentesi, Kin'emon afferma che è imperativo trovare tre persone: Kawamatsu, Denjiro e Boy Ashura. Tutti e tre erano fedeli samurai al servizio di Oden, e ognuno di loro vale come cento uomini.

La scena passa al vicino paese di Leftovers Town, dove i Banditi della Montagna stanno depredando gli abitanti delle scorte di cibo portate da Rufy. Viene mostrato il leader del gruppo, Shutenmaru, il quale si trova in groppo a un enorme toro. Di fronte a lui, un'anziana signora è inginocchiata in segno di protesta, e afferma che crede ancora fermamente nelle parole della defunta lady Toki, la quale affermò che nove samurai sarebbero giunti a Wano per rendere reali i desideri di lord Oden.

Pochi istanti dopo, Jack (il capo di Bakura) arriva sul posto e si scontra con Shutenmaru, il quale si rivela un abilissimo samurai in grado di ferire un ufficiale di Kaido. Tuttavia, Nel mentre dello scontro, il cielo si oscura improvvisamente e comincia a piovere.

Dal castello dove si trovano, Law chiama Rufy fuori per mostragli la causa dell'improvviso cambiamento: Kaido. L'Imperatore si palesa davanti agli abitanti del luogo come un enorme drago (in stile Shenron) e ordina a Jack di portare i marmocchi da lui (riferendosi ai banditi si presume).

Il capitolo si conclude con questo enorme cliffhanger che cambia radicalmente la concezione di un altro personaggio della serie, cioè Monkey D. Dragon, il quale è sempre stato accostato (anche a causa del suo nome) al frutto ancestrale del drago, Zoo Zoo che a quanto pare è stato mangiato da Kaido.

ONE PIECE prosegue la sua corsa pluriventennale.