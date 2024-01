ONE PIECE, il finale perfetto per la tragedia di Bartholomew Kuma

I capitoli di ONE PIECE incentrati sull’incidente di Egghead sono stati l’occasione perfetta per approfondire il passato di Kuma, l’ex membro della Flotta dei Sette a caro amico di Monkey D. Dragon, nonché padre della piratessa Jewelry Bonney. Ma come può Eiichiro Oda donare un grande finale ad un personaggio perseguitato dalla tragedia? Da qui in avanti attenzione agli spoiler.

In attesa dell’arrivo del capitolo 1103 su MangaPlus, il 5 gennaio 2023 alle ore 16, in rete i lettori stanno già discutendo su come l’autore abbia in mente di concludere l’incidente di Egghead. Come sappiamo Kuma è arrivato sull’isola-laboratorio, stravolgendo momentaneamente la situazione. L’ipotesi più gettonata riguarda il sacrificio finale di Orso Bartholomew, per ferire o anche solo fermare per qualche istante l’astro di saggezza Jaygarcia Saturn trasformato e i suoi uomini, così da permettere a Luffy, Bonney e Vegapunk di fuggire e allontanarsi il più possibile.

Visto il suo passato, caratterizzato da una serie di decisioni importanti che l’hanno costantemente cambiato per proteggere gli altri, e le relazioni stabilite con Vegapunk, Bonney e i Mugiwara, in particolare Luffy, figlio del suo caro amico Dragon, Kuma potrebbe essere realmente disposto a sacrificarsi. A rafforzare questa tesi subentra poi il fattore Nika e guerriero della liberazione.

Essendo un bucaniere, razza quasi del tutto estinta, Kuma ha riconosciuto in Bonney e Luffy i suoi due grandi eredi. Bonney come sua figlia, diventata ormai una promettente esponente della nuova generazione di pirati. Luffy, invece, viene considerato da Kuma la reincarnazione del guerriero della liberazione, di Nika, avendo agito per salvare spesso diversi regni e isole dal dominio di personaggi negativi. Per questo Kuma lo vede come suo erede, qualcuno in grado di contrastare la tirannia del Governo Mondiale in nome della libertà.

Consapevole di aver lasciato il mondo in mano a loro due, e ormai diventato più macchina che umano, Kuma potrebbe seriamente scatenare la propria forza contro Saturn e il Governo Mondiale, e spianare la strada alla nuova generazione rappresentata da Luffy e Bonney. Si tratterebbe di un gesto eroico e tragico allo stesso tempo, una chiusura della sua vita, segnata dal dramma, dai sacrifici, ma anche da grandi affetti.

Per finire, ecco un simpatico aneddoto di Oda sul debutto di ONE PIECE, e un'analisi del Nuovo Mondo.