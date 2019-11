ONE PIECE: il finale sarà 'più toccante della morte di Ace' secondo il produttore

Negli scorsi giorni sono state rivelate diverse informazioni sul futuro di ONE PIECE in seguito alle parole dell'editor. Non solo ONE PIECE potrebbe finire in cinque anni, ma Wanokuni sarà collegato al finale direttamente. E proprio su questo finale arrivano altre dichiarazioni di Shinji Shimizu.

Durante la sua lunghissima intervista, il produttore della Toei Animation ha rivelato alcuni dettagli sul termine di ONE PIECE e sulla storia conclusiva. Dopo che Naito ha svelato che impareremo a conoscere i segreti del Re dei Pirati e alcuni collegamenti a Raftel, Shinji Shimizu si è soffermato anche sul finale in sé.

Al Saudi Anime Expo dove è stato presente, Shimizu ha parlato di Eiichiro Oda e di come il mangaka gli abbia svelato un certo dettaglio sulle ultime pagine di ONE PIECE. Oda gli disse che la fine della serie sarà molto più toccante dell'impatto lasciato dalla morte di Ace. "Tante persone tra il pubblico si sono commossi per la storia di Ace, ma sono piuttosto sicuro che il finale di ONE PIECE sarà molto ma molto più toccante". Questa è la dichiarazione di Shimizu, che però non rivela se conosce o meno i dettagli che ruotano intorno a questo finale.

Essendo una storia che ha conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, ONE PIECE difficilmente non lascerà il segno col suo finale. Eiichiro Oda tuttavia potrebbe avere in serbo qualcosa di davvero stratosferico per concludere degnamente la storia del re dei manga.