ONE PIECE: la fine dello scontro fra Luffy e Katakuri è ormai prossima

Pubblicato subito dopo la messa in onda dell’episodio 870 di ONE PIECE, il nuovo trailer rivela che la puntata che verrà trasmessa domenica 3 febbraio 2019 proporrà ai fan l’attesissima conclusione del lungo e violento combattimento cui Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri hanno preso parte negli ultimi mesi.

Intitolato “Finalmente è finita - L'apice dell'intenso combattimento contro Katakuri”, l’episodio 871 di ONE PIECE promette di mostrare ai fan le ultime battute del fantastico scontro sostenuto dai due rivali. Il trailer consultabile in calce all’articolo, tuttavia, immortala entrambi i contendenti a terra, di conseguenza è alquanto complicato stabilire chi vincerà la sfida.



Come saprete se avete visionato i più recenti episodi di ONE PIECE, sia Luffy che Katakuri hanno infatti riportato delle ferite molto gravi. Mentre il pirata dal cappello di paglia ha subito gli attacchi più micidiali dell’avversario, Katakuri si è perforato volontariamente l’addome, poiché la sorella minore Flampe si era intromessa nel duello, colpendo Luffy da lontano. Leale e caparbio, il figlio di Big Mom ha dunque riequilibrato il duello, dimostrando di possedere qualità inaspettate.

Come si concluderà lo scontro più emozionante di questo arco narrativo? Sarà Monkey D. Luffy, forte del suo nuovo Snakeman, a riportare la vittoria, o verrà invece sopraffatto dal nerboruto e tenace Generale del Dolci?