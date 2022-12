ONE PIECE sta per finire? Il messaggio di Eiichiro Oda è chiaro: 'sì, ma...'

ONE PIECE è il manga di cui si chiacchiera sempre. Sono pochi i lettori di manga o spettatori di anime che, nel corso degli ultimi 25 di produzione e pubblicazione, non hanno messo gli occhi per almeno una volta sul lunghissimo progetto di Eiichiro Oda. Un progetto che però ormai è entrato nella fase finale da qualche mese.

È iniziata la saga finale di ONE PIECE, con i Mugiwara che si sono finalmente allontanati da Wano dopo anni in cui sono stati bloccati lì. Ed è bastato qualche capitolo a far capire che si è davvero nella fase finale, con tante rivelazioni da parte del mangaka, scontri tra i pirati più forti, i personaggi più importanti che entrano tutti in gioco e tanto altro ancora. Quindi ONE PIECE finirà a breve? Assolutamente no. Se già era un dato di fatto in precedenza, adesso arriva anche la conferma del mangaka.

Durante la Jump Festa 2023 è stata resa disponibile al pubblico una breve lettera scritta da Eiichiro Oda, che non è stato fisicamente presente. Il mangaka ringrazia naturalmente tutti i fan - sia vecchi che nuovi - che l'hanno seguito e che continueranno a seguirlo in questo lungo cammino, e ovviamente è felice del successo di ONE PIECE: RED, con Uta che evidentemente lo ha incantato. È anche felice che nel 2024 debutti ONE PIECE: Odissey, il videogioco in sviluppo da ben sei anni. Tuttavia, la tematica centrale è senza dubbio il destino del manga.

Eiichiro Oda infatti conferma che ONE PIECE è nella saga finale sì, ma non ci sono piani di chiudere la serie velocemente, quindi i fan possono rilassarsi. "So che ho parlato di saga finale di qua e saga finale di là, ma non la farò concludere così velocemente come lo faccio sembrare, quindi raccomando di non stressarvi in proposito e di leggerlo tranquillamente".

Parole molto chiare da parte del mangaka, che in contemporanea ha rivelato anche la prima pagina spoiler di ONE PIECE 1070.