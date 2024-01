ONE PIECE, il 'finto' Gear 5 di Rufy diventa un meme: i fan si scatenano sui social

Il 2024 è cominciato con il botto: il tanto atteso arco narrativo di Egghead, il primo della Saga Finale di One Piece, è arrivato anche nella serie anime. A sorpresa, i nuovi episodi verranno pubblicati anche su Netflix Italia e la prima puntata ha già fatto il botto.

I social sono esplosi alla vista di un Luffy un po' cartoon, come la sua trasformazione in Gear 5 che aveva tanto entusiasmato i fan. Per i più curiosi, trovate in calce alla notizia la clip in questione, ma prima diamo un po' di contesto.

Durante l'incontro della ciurma dei Cappelli di Paglia con Jewelry Bonney, membro della Peggiore delle Generazioni, la piratessa solleva una domanda su un dettaglio apparentemente insignificante, ma intrigante, di Luffy: perché i suoi capelli non sono bianchi come nel manifesto da ricercato?

Con un sorriso contagioso, Luffy spiega che il suo aspetto con i capelli bianchi è un simbolo della sua libertà. Ed è proprio in questo momento che piega il corpo con un movimento teatrale, richiamando l'attivazione del Gear 5 in One Piece.

Questa inaspettata "trasformazione" ha colpito i fan non solo per l'eccentricità del personaggio, ma anche perché fonde la natura umana del nostro eroe alla sua iconica trasformazione. E per chi dice che "il Gear 5 ha reso Luffy più sciocco", c'è anche chi sottolinea che il protagonista è sempre stato così ironico. Prima di dare un'occhiata ai video, perché non scoprire chi è Joy Boy in One Piece e la sua influenza all'interno dell'opera di Eiichiro Oda?