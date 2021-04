ONE PIECE: il flashback ha evidenziato le somiglianze tra Roger e Luffy?

Nel già longevo arco narrativo di ONE PIECE, ambientato nel Paese di Wa, Eiichiro Oda ha deciso di portarci indietro nel passato, facendoci rivivere i momenti fondamentali della vita di Kozuki Oden, e mostrandoci in maniera più approfondita il personaggio di Gol D. Roger, nel corso dell'ultimo, grande, viaggio che lo rese il Re dei Pirati.

Più volte nel corso della narrazione, e grazie soprattutto alle teorie dei fan, sono state sottolineate molte somiglianze tra Monkey D. Luffy e Roger, non solo per l'iconico Cappello di Paglia passato attraverso tre generazioni, considerando Shanks come suo precedente possessore, ma anche negli atteggiamenti, nella forza di volontà che impiegano entrambi per raggiungere i loro obiettivi, e per la totale fiducia che hanno nei loro compagni.

Luffy appare essenzialmente più istintivo di Roger, per quanto la sua giovane età possa giustificare del tutto questo atteggiamento, ma a confermare ulteriormente l'intenzione di Oda e degli autori della trasposizione animata nell'evidenziare un legame tra i due, c'è una brevissima scena dell'episodio 967 che l'utente @downterrible1 ha mostrato nel post riportato in calce. Come Luffy aveva detto tempo fa, anche Roger comprende di dover andare verso il cielo, e lo comunica ai suoi compagni, tra cui Oden stesso, con lo stesso gesto fatto molti episodi fa dal protagonista.

Ricordiamo che alcuni uomini sono stati arrestati per pesca illegale su una nave chiamata Going Merry, e vi lasciamo agli spoiler e al riassunto completo del capitolo 1009.