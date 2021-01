ONE PIECE: il flashback di Oden è sempre più vicino, ecco la preview dell'ultimo episodio

In seguito alla conclusione del secondo atto dell'arco narrativo di Wano l'anime di ONE PIECE ci ha mostrato alcuni avvenimenti del mondo esterno al paese dei samurai. Scopriamo insieme la preview dell'episodio 959 che anticipa l'inizio del terzo atto.

Molti eventi hanno sconvolto il mondo ideato da Eiichiro Oda e finalmente la scena tornerà a spostarsi su Wano, luogo in cui Luffy ed i samurai stanno organizzando una ribellione ai danni dell'imperatore Kaido.

Grazie all'anteprima presente al termine della puntata numero 958, e visibile nel Tweet in fondo a questa news, è possibile notare i Foderi Rossi, ovvero i vassalli del precedente shogun Oden Kozuki, riuniti nel porto dalla quale partirà l'assalto ad Onigashima, luogo in cui si trova il potente nemico.

Ognuno dei guerrieri sopracitati ha sofferto molto per la morte del loro padrone, in particolare Kinemon il quale, nella preview, sembra ricordare il volto di un uomo che successivamente viene mostrato a bordo di una nave. È probabile che si tratti proprio del leggendario samurai che fu Comandante di una delle divisioni dei pirati di Barbabianca, come ricordato nel precedente episodio da Akainu. Sembra quindi che presto ci verranno raccontate ulteriori informazioni riguardanti Oden.

Nel frattempo vengono mostrati anche i protagonisti mentre si preparano all'imminente battaglia. Cosa ne pensate? Siete pronti ad assistere allo scontro col potente imperatore? Vorreste conoscere più a fondo il personaggio di Oden? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordo inoltre che nell'ultima puntata di ONE PIECE è stato svelato il momento in cui nacque la leggenda di Garp, infine riporto un magnifico cosplay di Nico Robin da ONE PIECE.