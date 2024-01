ONE PIECE: il flashback su Orso Bartholomew ci ha soddisfatti o no?

Se avete aperto la news immaginiamo che siate in pari con il manga di ONE PIECE, perché parleremo appunto del flashback su Orso Bartholomew e se ci abbia soddisfatti o no ora che si è concluso: ecco le nostre impressioni.

Da un lato è inutile fare finta: il flashback su Orso è stato uno dei più emozionanti di ONE PIECE, perché ci ha svelato il tragico passato di un personaggio davvero incredibile, che fino a questo momento aveva mantenuto un alone di mistero davvero fitto. E infatti vi dicevamo che Orso Bartholomew è il personaggio rivelazione di ONE PIECE.

La chiusura del flashback e come si raccorda al presente di ONE PIECE con le lacrime di Bonney ha poi fatto il resto, confermandone la potenza sul lato emotivo.

Altro grande elemento a favore è il fatto che la storia di Orso si sia legata a tante vicende del passato di ONE PIECE, non concentrandosi quindi soltanto sulla giovinezza e sulla crescita del personaggio ma andando a toccare anche momenti visti addirittura agli albori del manga, se non prima.

C'è da dire però che resta la sensazione di un flashback più corto del solito per gli standard di ONE PIECE, come se l'essere nella parte finale del manga asciughi un po' di più dei blocchi di narrazione che in un altro momento avrebbero forse avuto almeno quattro o cinque capitoli in più.

E voi siete d'accordo con queste considerazioni? Vi è piaciuto il flashback su Orso Bartholomew? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco data di uscita e teorie del capitolo 1104 di ONE PIECE.