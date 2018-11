ONE PIECE: un flashback ci spiega alcune nozioni circa l'uso dell'Ambizione

È trascorso qualche episodio da quando il giovane e strampalato protagonista di ONE PIECE ha messo in atto la sua più recente (e geniale) strategia. Di conseguenza, il momento di tornare nuovamente in campo per cercare di ribaltare le sorti del suo più pericoloso duello non dovrebbe essere ancora molto lontano...

Come di certo saprete se leggete il manga di ONE PIECE o se state seguendo l’omonimo anime, Monkey D. Luffy, nel mezzo del combattimento con Katakuri Charlotte, si è visto costretto a ritirarsi momentaneamente: dopo aver esaurito il tempo previsto dal Gear Fourth, il ragazzo avrebbe dovuto aspettare circa dieci minuti prima di poter utilizzare nuovamente l’Ambizione; di conseguenza, anziché farsi massacrare dal rivale, è fuggito da MirroWorld utilizzando i poteri di Brulee.



Mentre saltava da uno specchio all’altro, nel disperato tentativo di guadagnare tempo per ritrovare le forze ed elaborare una nuova strategia di attacco, il pirata di gomma ha ripensato agli allenamenti cui si era sottoposto sotto la guida di Silvers Rayleigh, il quale cercò appunto di impartirgli delle preziose nozioni sul funzionamento dell’Ambizione.



L’anziano pirata gli aveva infatti spiegato quanto fosse importante percepire la presenza del nemico invece di seguirlo con lo sguardo: questo consente non solo di sapere esattamente dove si trovi il bersaglio, ma addirittura di prevederne i movimenti successivi. Luffy, a quanto pare, ha faticato parecchio ad apprendere queste nozioni e a metterle in pratica, ma Rayleigh, al tempo, aveva asserito che l’Ambizione del ragazzo (ed il suo controllo su di essa) sarebbe migliorata attraverso il combattimento vero e proprio.



A ragion veduta, più è potente l’avversario affrontato, maggiore diventa l’Ambizione di Luffy. La sfida con Katakuri Charlotte rappresenta dunque un’occasione irripetibile per mettere in pratica gli insegnamenti del maestro e imparare a controllare correttamente l’Ambizione della Percezione.