ONE PIECE: Food Wars! Shokugeki no Sanji, Zoro collabora col cuoco nel crossover

Tra i protagonisti di ONE PIECE alcuni dei più forti sono sicuramente Saniji, il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia, e Zoro, lo spadaccino. Scopriamo come i due compagni, da sempre rivali, hanno collaborato nel crossover di Yuto Tsukuda e Shun Saeki.

Dopo più di due anni, i sopracitati autori di Food Wars! Shokugeki no Soma, hanno pubblicato un secondo capitolo dell'opera crossover Food Wars! Shokugeki no Sanji. A differenza del primo racconto però in queste nuove pagine sono presenti altri membri del gruppo di protagonisti oltre al cuoco, abbiamo infatti la possibilità di vedere Nami, la navigatrice, e Zoro. Quest'ultimo, in particolare avrà modo di aiutare l'amico biondo pur mantenendo l'atteggiamento distaccato che contraddistingue la relazione tra i due.

In questo nuovo manga Sanji è impegnato con la cattura di un pesce, chiamato Salmone Drago, che dovrà poi essere cucinato in occasione del matrimonio della figlia di un pescatore. La difficoltà della storia sta proprio nella seconda azione, infatti l'esemplare è uno dei più duri al mondo e per poterlo tagliare è necessario fenderlo per il lungo senza danneggiare una certa sacca che potrebbe causare l'esplosione dell'intero animale marino.

Non avendo strumenti da cucina adeguati, il cuoco non riesce a risolvere la situazione, ed è in questo momento che entra in gioco Zoro. Sentendo un discorso sulla fragilità della futura sposa e la volontà del padre di renderla felice, lo spadaccino inizia a sminuire Sanji, per poi annunciare che avrebbe lasciato una spada in cucina. Successivamente Gamba Nera affermerà di avere lo strumento di cui ha bisogno in quel luogo ed utilizzerà proprio l'arma del compagno.

Nonostante il loro grande orgoglio i due uomini sono comunque riusciti a superare la difficoltà con un ottimo lavoro di squadra. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento.

Infine ricordo che è stato pubblicato un nuovo episodio di ONE PIECE nel quale vengono svelate le conseguenze del Reverie.