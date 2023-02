ONE PIECE: la forma definitiva di Rufy in questa figure di Superbomb Studio

Negli ultimi tempi il manga di ONE PIECE si è reso protagonista con una moltitudine di colpi di scena che hanno fatto impazzire il web. Uno di questi, senza alcun dubbio, si è rivelato durante lo scontro tra Rufy e Kaido, la battaglia che avrebbe avvicinato uno dei due al titolo di Re dei Pirati.

La parte più sorprendente della battaglia, tuttavia, è stata l'apparizione del Gear Fifth, la forma risvegliata del frutto Gom Gom che ha permesso al protagonista di ribaltare l'esito dello scontro con l'Imperatore. I misteri dietro questa fantomatica trasformazione non sono ancora stati chiariti e un paio di dettagli a riguardo dovrebbero arrivare proprio con l'attuale saga che Eiichiro Oda sta trattando nel manga.

Ad ogni modo, ciò non ha impedito a Superbomb Studio di realizzare una prima figure dedicata al noto capitano dei Mugiwara, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae proprio Rufy in Gear Fifth mentre si erge sulla sua nuova taglia da 3miliardi di Berry, il tutto al costo complessivo di 365 euro. La consegna della statuetta, alta 1m complessivamente, dovrebbe arrivare però nelle vostre case solo durante il terzo quadrimestre di quest'anno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.