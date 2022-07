ONE PIECE, la forma ibrida di Kaido era molto diversa all'inizio: le bozze di Eiichiro Oda

È passato oltre un anno dalla presentazione della forma ibrida di Kaido in ONE PIECE. Oda ha fatto combattere per tanto tempo l'imperatore prima nella sua forma umana e poi in quella completamente bestiale, con la versione da drago che ha inferto danni e dolore in lungo e in largo. Nello scontro con Rufy però è stata necessaria quella ibrida.

Forma ibrida che da poco è stata svelata nell'anime di ONE PIECE. Kaido si è presentato in modo simile alla sua forma umana, ma con tante scaglie sul corpo che gli coprono spalle, schiena, braccia e anche la parte superiore del viso, mentre altre caratteristiche draconiche si ritrovano negli artigli di zampe e mani, nella coda e nelle corna ai lati della testa. Sapevate però che non doveva essere così inizialmente?

In ONE PIECE: Road to Laugh Tale capitolo 2 è stata rivelata la forma ibrida di Kaido nelle idee iniziali di Eiichiro Oda. Il mangaka aveva in mente una forma che accentuasse molto di più la snellezza del drago, dando a Kaido un corpo molto più longilineo e un collo più lungo. In basso, nel tweet condiviso da Soulstorm, potete osservare la bozza con la forma ibrida di Kaido iniziale.

Se però vi piace molto di più quella attuale, potete approfittare di questa statuetta di Kaido in forma ibrida.