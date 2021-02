ONE PIECE: la forma ibrida di Kaido svelata nella divertente fan art di Sheikage

Ogni utilizzatore di un Frutto del Diavolo categoria Zoo Zoo ha a disposizione tre forme: quella naturale umana o della razza di appartenenza, quella completamente dedicata all'animale e una ibrida. Finora, l'attuale nemico di ONE PIECE, Kaido delle Cento Bestie, è stato visto soltanto nella sua forma umana e in quella completa di drago.

Abbiamo saputo di recente che il Frutto del Diavolo di Kaido è il Pesce Pesce modello Seiryu direttamente dalle SBS del mangaka Eiichiro Oda. Tuttavia in ONE PIECE 1003 è stata presentata la silhouette di Kaido in forma ibrida. Per il momento, l'autore ha deciso di non svelare questa forma attesa con ansai dai fan e dietro il fumo si può vedere ben poco.

Il fan Sheikage ha deciso però di svelare la vera natura della creatura più forte del mondo di ONE PIECE. Postando due foto su Reddit, Sheikage ha sconcertato e sorpreso tutti i fan di questo mondo piratesco mostrando che in realtà la silhouette a Onigashima non è Kaido, bensì il pirata Foxy. Nemico di vecchia data di Rufy a Long Ring Long Land, Foxy è scomparso dalle scene. L'immaginazione divertente di questo fan si avvererà nei prossimi capitoli di ONE PIECE?

Potete osservare le immagini nella galleria in basso.