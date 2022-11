ONE PIECE: la nuova forma di Rufy nell'epico cosplay di un fan

La conclusione della Saga di Wano si è resa protagonista di un paio di scene a dir poco memorabili. Eiichiro Oda, infatti, ha riservato come ciliegina sulla torta dello scontro finale una scena che ha fatto impazzire il web in merito a Rufy. E proprio il protagonista di ONE PIECE è stato omaggiato in un geniale cosplay.

Ci stiamo riferendo ovviamente al micidiale Gear Fifth, il risveglio del frutto Gom Gom che ha donato al capitano dei Mugiwara una forza tale tanto da sconfiggere Kaido. In merito a questo inedito power-up, risvegliato improvvisamente dal protagonista, aleggiano ancora molti misteri che verranno risolti nella saga attualmente in corso in manga.

Ad ogni modo, un fan ha recentemente tentato di interpretare il Gear Fifth di Rufy in un epico cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ha conquistato la community di Reddit. L'utente Malfunctioned Fox, infatti, è riuscito a emulare con una certa somiglianza il difficilissimo aspetto del protagonista, merito di tanta creatività ma anche di qualche artificio di photoshop.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione del capitano dei Mugiwara, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.