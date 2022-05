ONE PIECE: la nuova forma di Rufy nella figure di Showmaker Studio

L'esito dello scontro nel Wano Kuni tra Rufy e Kaido cambierà ulteriormente gli equilibri di ONE PIECE che verranno ridisegnati per far fronte ai micidiali poteri dei pirati della peggiore delle generazioni. Se il combattimento tra i due fronti sembra prossimo ai titoli di coda, le aziende hanno appena cominciato a produrre nuovo merchandising.

Appena una manciata di capitoli sembrano separare i lettori dal finale del combattimento tra Kaido e Rufy, battaglia che è stata protagonista di diversi colpi di scena, su tutti il debutto del Gear Fifth grazie al quale il capitano dei Mugiwara sta riuscendo a fronteggiare il potente Imperatore.

Il risveglio del Frutto Gom Gom ha ovviamente scatenato la curiosità di non poche aziende che hanno colto la palla al balzo della nuova trasformazione del protagonista per proporre modellini in scala originali e dedicati al Gear Fifth, l'ultimo dei quali a cura di Showmaker Studio. La statuetta in questione, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, è disponibile in due varianti, in scala 1/4 e 1/6, proposti rispettivamente al pubblico al costo di 355 e 230 euro ma con un acconto di 100 e 80 euro da scalare al momento del preordine. La consegna si farà però attendere qualche mese visto che è prevista tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala dedicato a Rufy, vi piace? Fatecelo sapere, come al solto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.