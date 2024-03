One Piece: anche Im avrà una forma yokai nella saga finale del manga?

Sin dal momento in cui il personaggio di Im ha esordito nelle pagine di One Piece, il capo supremo del Governo Mondiale è stato mantenuto sotto un alone di riserbo e segretezza. Della storia, come della sua reale identità, si sa poco o nulla, ma in continuità con i Gorosei potrebbe anche lui presentare una forma yokai, anche se di natura differente.

Del resto, la doppia (e ormai già iconica) splash page con cui Oda ha rivelato in One Piece 1110 le forme yokai degli Astri di Saggezza ha da un lato configurato i cinque sottoposti di Im come delle figure atipiche, singolari, di cui non esistono veri eguali in tutto il resto del campionario di personaggi di cui Oda ci ha reso conto nel corso degli ultimi 26 anni; e dall'altro avrebbe confermato (il condizionale è d'obbligo, anche se su questo punto non dovrebbero esserci troppi dubbi) quanto le loro trasformazioni finali denotino una derivazione di natura perlopiù demoniaca, e quindi non mutuata dal potenziale risveglio di un Frutto.

E seppure ogni Gorosei goda di una personalità e di una configurazione autonoma ed indipendente – malgrado la trasformazione in Sandworm di Ju Peter sia assolutamente singolare in One Piece, dal momento che non richiama alla mente alcuna figura di ispirazione folkloristica – tutti loro sembrano essere legati da un fil rouge che trascende la mera condivisione di abilità combattive (rigenerazione, forma evolutiva) o psicocinetiche, al punto che i cinque Astri potrebbero configurarsi come dei veri e propri corpi-satelliti di Im, alla stregua – con le dovute differenze – dei cloni di Vegapunk.

Se, infatti, lo scienziato ha creato fisicamente le sue copie secondo metodologie perlopiù cibernetico-scientifiche, la figura apicale del Governo Mondiale potrebbe invece aver generato biologicamente i membri del quintetto governativo, grazie – chissà – all'ausilio di poteri procreativi, le cui ramificazioni “demoniache” sarebbero da intendere in opposizione alle istanze libertarie di Nika: una considerazione, questa, che non solo decreterebbe Rufy come il nemico e oppositore naturale delle istituzioni, ma configurerebbe il pirata, in quanto incarnazione del Guerriero della Liberazione, come “l'anomalia” da abbattere, affinché i vertici del Governo Mondiale possano continuare a preservare lo status quo su cui hanno fondato il proprio sistema di potere autarchico.

Per molti, infatti, l'identità di Im sarebbe da legare in One Piece alla creazione della Red Line, con il villain – che in nome di questa teoria/speculazione – equivarrebbe alla mitologica figura serpentesca che ha generato le due metà della Rotta Maggiore: e in quanto tale, si sarebbe opposto storicamente a Joy Boy, al fine di opprimere i popoli che il Guerriero della Liberazione cercava ostinatamente di salvare dalla schiavitù.

Seppur tale congettura possa apparire suggestiva, è più probabile che il capo supremo del Governo Mondiale si configuri come una sorta di demone ancestrale, capace di perpetrare il proprio potere attraverso le ombre. In questo senso Im, in quanto “frutto” dell'oscurità, rappresenterebbe l'opposizione (semantica, narrativa e ontologica) di colui che incarna la luce: ovvero il Dio del Sole Nika. Fatto che spiegherebbe la necessità del villain di cancellare il suo contrario dal mondo, attraverso anche l'ausilio di figure demoniache come i Gorosei: di cui Im sarebbe così l'estensione e il progenitore assoluto.

Dragon Ball. Ultimate edition (Vol. 23) è uno dei più venduti oggi su