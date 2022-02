ONE PIECE, quanto era forte esattamente Gol D. Roger?

Ricchezza, fama e potere. Ci fu un solo uomo che ottenne tutto questo: Gol D. Roger, il re dei pirati di ONE PIECE. La sua leggenda ha ispirato un numero infinito di uomini e donne, convincendoli a salpare per cercare il suo grande tesoro, nascosto in una delle ultime isole della Rotta Maggiore, Laugh Tale.

Quel leggendario One Piece che fu lasciato da Joy Boy sull'isola sperduta divenne un emblema della potenza di Gol D. Roger. Tuttavia il pirata aveva anche tante altre abilità che lo rendevano un personaggio davvero temibile. Quanto era forte Gol D. Roger nel vecchio mondo di ONE PIECE?

Diciamo subito che Roger riuscì a tenere testa tranquillamente a Barbabianca, reputato per diversi decenni l'uomo più forte al mondo nonostante la vecchiaia che sopravanzava. Roger sa utilizzare tutti e tre gli Haki e sa proiettare l'Haki del Re Conquistatore nei suoi attacchi, segno di grande padronanza della sua volontà. Già questo lo mette agli apici dell'umanità. La taglia di Roger non a caso è la più alta di sempre.

Sicuramente adesso sarebbe tra i pirati più forti di ONE PIECE, se non il più forte, e probabilmente in passato soltanto un personaggio come Rocks D. Xebec poteva avere delle chance concrete di ucciderlo.