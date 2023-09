ONE PIECE, quanto era forte Joy Boy? Il leggendario uomo del secolo vuoto

Ci sono tante persone che abitano il mondo attuale di ONE PIECE. Questo globo terracqueo accoglie infatti tantissime isole con la propria popolazione. Alcune di queste persone sono davvero forti, talvolta per capacità naturali e altre volte per l'utilizzo di armi o Frutti del Diavolo. E queste si dividono tra affiliati al Governo Mondiale e pirati.

Tuttavia, queste affiliazioni sono presenti soltanto da pochi secoli, dal momento in cui il Regno Antico cadde e fu fondato il Governo Mondiale. Un periodo del quale non si sa quasi nulla, ma nel mentre è accaduto tantissimo. E da questi tempi emerge una figura a dir poco mitica, che ancora oggi influenza ONE PIECE e il suo mondo. Il misterioso Joy Boy che viene ricordato da figure mitiche come Zunisha e altre è un personaggio che ha lasciato molto di sé, tra Poneglyph e il tesoro su Laugh Tale.

Quanto era forte Joy Boy? Quest'uomo è stato in grado di accumulare tesori e di nasconderli su un'isola che nessuno conosceva e che è rimasta intoccata per 800 anni. Di sicuro non si tratta di un uomo normale, dato che potrebbe aver mangiato anche il Frutto del Diavolo di Rufy, l'ex Gom Gom ora conosciuto come frutto Homo Homo modello Nika. Questo già gli dona delle capacità fuori dal comune, che tuttavia si associano a una grande forza fisica e anche di volontà da non sottovalutare. Difficile che un personaggio del calibro di Joy Boy non fosse dotato dell'Haki in tutti e tre i suoi colori sviluppati al massimo.

Si tratta quindi di un personaggio estremamente forte e di cui sicuramente scopriremo molto di più in seguito.