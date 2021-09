ONE PIECE, quanto è forte il misterioso Im-sama? Parliamone

È passato già tanto tempo dalla saga del Levely, breve intermezzo che Eiichiro Oda ha inserito tra due grandi archi narrativi, quello di Whole Cake Island e Wanokuni. Mentre Rufy viaggiava verso l'isola dei samurai con i suoi compagni, su Mary Geoise si riunivano i re e ONE PIECE si preparava all'apparizione di Im-sama.

Il suo personaggio ha scatenato molte teorie, inevitabilmente. La sua apparizione al fianco di un cappello gigante, i cinque astri di saggezza che si inchinano, lui/lei sul trono vuoto. Ci sarà molto da approfondire su questo personaggio di ONE PIECE. Ma intanto, quanto potrebbe essere forte Im-sama?

Ovviamente tutto ciò non è noto: sicuramente ha una sconfinata potenza carismatica dato che riesce a tenere gli uomini più potenti del mondo nel palmo della sua mano. Grazie a un suo ordine, possono essere uccise anche persone importanti, certificando che è una persona a cui tutti cercano di obbedire. Ma questo corrisponde a una vera forza fisica? Considerata la situazione con i Draghi Celesti, personaggi riprovevoli e che hanno ben poche capacità, non è detto che Im-sama sia effettivamente un mostro di potenza.

Il suo personaggio potrebbe essere semplicemente un rappresentante del mondo antico, il più eminente dei Draghi Celesti e superiore a tutti gli altri, ma non fisicamente forte. Se dovesse essere il nemico finale di ONE PIECE, tuttavia, è possibile che lo vedremo anche nei panni di guerriero. Non resta che attendere e vedere se le teorie su Im-sama saranno confermate oppure no.