ONE PIECE, quanto è forte Orso rispetto ai protagonisti?

Ve lo diciamo subito anche se lo avete letto: ci saranno spoiler di ONE PIECE, perciò se non siete in pari con il manga sappiate che si parlerà delle ultime cose successe. E quindi proviamo a capire proprio questo: quanto è forte Orso Bartholomew al momento?

Si tratta ovviamente di speculazioni in base agli ultimi sviluppi ma possiamo provare a fare qualche ipotesi. Orso Bartholomew è sicuramente uno dei personaggi più forti di tutto ONE PIECE per diversi motivi.

Intanto la sua appartenenza alla razza dei Buccaneer, che lo rende molto più forte e resistente della media. A questo si aggiunge il suo Frutto del Diavolo e il fatto che Vegapunk lo ha reso un cyborg, aumentandone quindi la potenza combattiva in generale.

Quello che non sappiamo è se tutte le operazioni fatte su di lui si stanno effettivamente deteriorando e se la mancanza di volontà (o almeno di un pezzo sostanzioso) ne intacchi la forza.

Quello che sappiamo al momento è che Orso Bartholomew potrebbe essere al livello di un Astro di Saggezza, avendo resistito a un suo colpo mortale e soprattutto al potere che sta bloccando Sanji, Franky e gli altri, per esempio.

Perciò Orso potrebbe essere più forte del cuoco di Luffy al momento e magari alla pari con Zoro, anche se capiremo di più nei prossimi capitoli. Tra l'altro, ecco le teorie per il capitolo 1104 di ONE PIECE.

E secondo voi qual è il livello di forza di Orso? Saturn verrà davvero sconfitto su Egghead? Diteci la vostra nei commenti!