ONE PIECE, quanto è forte Sanji adesso? Il punto della situazione dopo il capitolo 1028

La saga di Wano ha portato un enorme power up per Rufy, seguito poi da un ulteriore power up sempre per il capitano. Ma il protagonista di ONE PIECE non è stato l'unico nella sua ciurma a ricevere un enorme potenziamento: Zoro ha rivelato la sua vera natura, che ha elevato ulteriormente il suo livello. E invece Sanji?

L'altra ala del re dei pirati sembrava doversi limitare alla Raid Suit dei Germa 66, un potere che però era incline a non usare dato che non voleva sfruttare la tecnologia dell'odiata famiglia Vinsmoke. Eppure ONE PIECE 1028 ha completamente mutato il potere di Sanji dotando anche lui di un importante power up. Di conseguenza, quanto è forte Sanji adesso in ONE PIECE?

Già qualche mese fa avevamo analizzato la nuova forza di Sanji, che però adesso deve essere obbligatoriamente aggiornata per inglobare anche gli ultimi eventi. Già inizialmente, Sanji era quantomeno al livello di Jinbe, ma il suo ruolo nel Monster Trio era messo a dura prova comunque dall'ex Shichibukai e da Yamato, forse prossimo membro della ciurma di ONE PIECE. Tuttavia la battaglia con Queen a Onigashima si è svolta in maniera imprevedibile, dato che il corpo di Sanji è mutato.

Il troppo uso della Raid Suit ha obbligato il corpo di Sanji ad adattarsi e quindi a mutare come quello dei fratelli Vinsmoke. Oltre a una comprensione della vera natura delle fiamme sprigionate dalle sue gambe, adesso il corpo del cuoco è in grado di guarire da fratture multiple in un singolo istante ma ha anche ottenuto una resistenza immensa. È stato infatti in grado di non subire neanche un danno dall'ultimo attacco con spada di Queen, sferrato in versione dinosauro e quindi estremamente potenziato.

La capacità di reggere a un attacco del genere proveniente da un pirata con una taglia superiore al miliardo testimonia un power up immenso per Sanji, che consolida così la sua posizione tra i tre membri più forti della ciurma. Considerata la situazione, non sarebbe da escludere la sua forza pari o quasi a quella di un ammiraglio.