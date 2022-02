ONE PIECE, quanto è forte al momento Shanks il Rosso?

ONE PIECE è ricco di personaggi forti, indipendentemente dall'ascendenza o dalla razza di appartenenza. Chi però siede all'apice indubbiamente attira tantissima attenzione. Tra i pirati, i più forti sono gli imperatori, conosciuti dal pubblico del manga anche col nome Yonko, quello originale giapponese. Tra questi c'è Shanks il Rosso.

Shanks il Rosso è il primo grande pirata apparso in ONE PIECE - escludendo Gol D. Roger - e diede lui la spinta a Rufy nello scegliere la via marittima, donandogli tra l'altro il cappello di paglia precedentemente appartenuto al Re dei Pirati. Nel lungo tempo intercorso tra il primo capitolo e il vero inizio della saga, Shanks si è fatto un nome ed è diventato addirittura un imperatore, spalleggiato da una ciurma versatile e potente. Quant'è forte davvero il capitano Shanks al momento?

Essendo uno dei quattro imperatori, è difficile che ci sia un altro pirata di minor livello a poter competere con lui. I secondi delle varie ciurme - Katakuri, King e Queen, ma anche un Burgess o uno Shiryu - sarebbero in grossissima difficoltà contro di lui e arriverebbero a essere sconfitti senza dubbio. Ovviamente con gli imperatori è tutt'altro paio di maniche, e Shanks dovrebbe sopportare uno scontro duro con tutti e tre. Al momento quindi Shanks è uno dei cinque pirati più forti di ONE PIECE, in attesa di scoprire se nel film ONE PIECE: RED emergerà qualche altro dettaglio sul suo potere.