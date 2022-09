ONE PIECE, quanto è forte Shanks il Rosso? Parliamone

Rimasto per anni ai margini della narrazione di ONE PIECE, inondato alle volte da un alone di mistero, Shanks il Rosso è finalmente tornato a mostrarsi ai lettori. Ad ogni modo, con il passare del tempo i fan non hanno mai smesso di chiedersi la stessa domanda: quanto è forte l'Imperatore?

Per chi non lo sapesse, Shanks è apparso nel manga appena una ventina di volte in oltre 1050 capitoli, un personaggio davvero misterioso di cui in realtà si sa poco o nulla. Ed effettivamente, molto poco si sa anche sulle sue abilità salvo qualche dettaglio che è stato possibile estrapolare nel corso del tempo.

Egli è attualmente l'Imperatore con la taglia più alta in circolazione, oltre i 4 miliardi di Berry, un individuo in grado con la sua ambizione di danneggiare persino gli oggetti fisici. Sappiamo che è anche uno degli spadaccini più forti di sempre, tuttavia, a causa della perdita del suo braccio forte, le sue abilità sono state gravemente compromesse tanto da aver disincentivato Mihawk dall'intraprendere una nuova battaglia contro di lui. Bisogna ricordare, però, che è bastata appena la sua apparizione a Marineford per interrompere la guerra, senza contare che la sola manifestazione dei suoi poteri è stato sufficiente per convincere Aramaki ad allontanarsi da Wano. Probabilmente, inoltre, le sue abilità sono ben al di sopra della nostra comprensione visto che conosciamo soltanto una piccolissima porzione delle sue capacità che lo rendono attualmente uno dei pirati più forti in circolazione di ONE PIECE.

Secondo voi, invece, quanto è forte Shanks il Rosso? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.