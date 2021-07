ONE PIECE, quanto è forte al momento Zoro? Il livello attuale dello spadaccino

Per diventare il Re dei Pirati di ONE PIECE bisogna indubbiamente essere forti, capaci di saper superare ogni difficoltà e ostacolo. Ma è anche fondamentale circondarsi di uomini capaci di reggere la pressione e abbastanza forti da poter mettere fuori gioco i nemici.

Monkey D. Rufy sembra essere quindi un buon candidato. È riuscito a circondarsi di molti alleati durante il suo viaggio nel mondo di ONE PIECE e la sua ciurma è composta da individui fortissimi. Il primo a essersi unito a lui durante il viaggio è stato Roronoa Zoro, colui che aspira a diventare lo spadaccino più forte al mondo e che più volte ha espresso il desiderio di riuscire a portare Rufy a Laugh Tale. Ma quanto è forte al momento Zoro?

Sappiamo da tempo immemore che Zoro si allena con i pesi più volte al giorno, sollevando cifre impensabili. Già questo lo mette su un gradino più alto di un comune umano; come se poi non bastasse, il suo stile a tre spade si è dimostrato più volte efficace contro quasi tutti gli avversari, grazie anche a spade di altissima fattura. In aggiunta, Zoro sa usare l'Haki. Finora si supponeva che lo spadaccino sapesse usare soltanto le prime due tipologie di questo potere, ma ultimamente è emerso che Zoro sa usare anche l'Haki del Re Conquistatore.

Un power up non da poco che però non è ancora sfruttato al massimo. Quindi, con queste abilità, a che livello di forza è arrivato Zoro? Allo stato attuale, non sarebbe strano se lo spadaccino riuscisse ad affrontare Shanks in un duello, magari senza vincere considerato il traboccante Haki dell'imperatore, ma comunque sarebbe in grado di resistere. Potrebbe essere ancora lontano invece il livello di Drakul Mihawk, lo spadaccino più forte.

Sembra comunque che Zoro ormai sia uno dei guerrieri più forti al mondo e Onigashima potrebbe consacrarlo in tal senso.