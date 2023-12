ONE PIECE: quanto sono forti gli Astri di Saggezza?

L’alleanza tra i Mugiwara e il geniale Vegapunk, sull’isola di Egghead ha dato inizio ad una serie di eventi devastanti, in grado di far tremare le acque del Nuovo Mondo. Nei capitoli più recenti di ONE PIECE Luffy e compagni si sono infatti trovati contro un’enorme minaccia: la forza di un astro di saggezza. Da qui in avanti occhio agli spoiler.

Per anni i cinque astri di saggezza, le figure con più autorità dell’universo di ONE PIECE, che prendono ordini direttamente solo dal misterioso Im, sono apparsi come governatori e uomini legati alla politica e all’amministrazione, ma nei capitoli più recenti del manga Eiichiro Oda ha mostrato anche la loro capacità offensiva direttamente sul campo di battaglia.

La rivelazione della forma demoniaca di Jaygarcia Saturn nel capitolo 1094 ha portato ad un’altra, terribile, verià: l’arma più pericolosa in mano al Governo Mondiale sono propri i cinque astri di saggezza. Vista l’autorità sui principali organi con potenzialità offensiva del governo, Marina e Cipher Pol, Jaygarcia Saturn ha dato inizio ad uno degli assalti più duri della storia recente del Nuovo Mondo, minacciando di fronte a tutti di far uccidere dai marine la giovane Bonney, figlia di Orso Bartholomew, tenendo immobilizzati anche Vegapunk, il cyborg ex membro della Flotta dei Sette e Sanji dei mugiwara.

La potenza della sua forma ibrida a metà tra umano e il mostro mitologico gyuki, e i conseguenti poteri garantiti dal frutto del diavolo, rendono poi Jaygarcia Saturn un vero e proprio mostro in termini di forza bruta, resistenza e strategia. Va comunque considerato che la decisione di mostrare al mondo tale trasformazione non è sicuramente stata presa con leggerezza. Dopotutto Saturn si è recato dove si trova uno dei quattro Imperatori, Luffy, e la sua ciurma, consapevole di non poterli sottovalutare.

Cosa vi aspettate dai prossimi capitoli ambientati sull’isola di Egghead? Aspettiamo le vostre previsioni sulla fine della saga nei commenti. Per finire, ecco una dettagliata teoria sul finale di Egghead, secondo la quale si arriverebbe ad un ammutinamento al Governo Mondiale, e vi lasciamo ai 5 momenti più memorabili di ONE PIECE.