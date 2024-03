ONE PIECE, quanto sono forti gli Astri di Saggezza rispetto agli Ammiragli?

L'isola di Egghead ha infiammato i fan di One Piece con battaglie epiche e un'inaspettata attenzione alla Marina, agli Ammiragli e ai Cinque Anziani. Due figure di potere immenso che, per la prima volta dopo il salto temporale, si sono scontrate direttamente con i Pirati di Cappello di Paglia.

Vedendo gli scontri tra Rufy e Kizaru in One Piece e Rufy contro Saturn, i fan si sono chiesti se gli Ammiragli della Marina potessero competere in termini di potenza con gli Astri di Saggezza.

Per quanto riguarda poteri e abilità, se gli Ammiragli possono vantare una forza immensa, taglie da 3 miliardi di berry da parte della Cross Guild di One Piece e frutti del diavolo potentissimi come il Pika Pika di Kizaru, i Cinque Anziani possiedono abilità potentissime, armi di grado supremo, e frutti del diavolo misteriosi come quello di Saturn, che gli permette di trasformarsi in un Gyuki e di rigenerarsi.

Anche per quanto riguarda la rappresentazione, Oda tiene conto del fatto che gli Ammiragli siano subordinati degli Anziani. Nel manga, Saturn sovrasta Kizaru, lasciando intendere al lettore la netta superiorità gerarchica e politica del primo. Analizzando brevemente gli scontri di Rufy contro questi due personaggi, si può facilmente notare come Kizaru sia più debole dell'Anziano:

In Kizaru vs Rufy , l'Ammiraglio sembra tenere testa al pirata, ma viene sconfitto nella seconda fase del combattimento, dimostrando la sua inferiorità rispetto a Rufy.

Al contrario in Saturn vs Rufy, L'Astro di Saggezza resiste al Gear 5 di Cappello di Paglia e si rigenera da qualsiasi ferita, dimostrandosi nettamente superiore a Kizaru.

La rappresentazione e la resistenza di Saturn nella battaglia contro Rufy lo pongono ad un livello superiore rispetto agli Ammiragli. La sua aura di potere e la sua abilità lo rende una figura ancora più enigmatica e temibile.