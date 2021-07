ONE PIECE, quanto sono forti i cinque Astri di Saggezza del Governo Mondiale?

Ci sono tanti personaggi e organizzazioni in ONE PIECE, con il mondo di Eiichiro Oda che si snoda su vari livelli. Principalmente, il mondo è tenuto in equilibrio dai Quattro Imperatori, la Marina Militare e il Governo Mondiale. Quest'ultima organizzazione è forse la più misteriosa per il momento, con dei piani enigmatici.

Sono loro che gestiscono i Cipher Pol, i Pacifista e le ricerche di Vegapunk, sono loro che sono in contatto con i Draghi Celesti e il suo capo Im-sama sembra essere uno degli individui più potenti del mondo di ONE PIECE. Ma, a dirigere l'organizzazione almeno de jure ci sono i Cinque Astri di Saggezza, in originale "Gorōsei". Li abbiamo visti poco e hanno quindi molti segreti, ma quanto sono forti davvero i cinque Astri di Saggezza del Governo Mondiale?

Se parliamo di potere politico, inevitabilmente sono tra gli individui più potenti di ONE PIECE. Possono controllare tante organizzazioni e anche vietare azioni agli ammiragli della marina, oltre che a decretare la chiamata del Buster Call e tanto altro ancora. E per quanto riguarda la forza fisica? Finora non si sa praticamente nulla su questo fronte dei cinque Astri di Saggezza. Tutti però sembrano essere molto robusti fisicamente, alti e anche armati. Qualcuno ha qualche cicatrice e sembra quindi essere stato al centro di vari combattimenti.

Di conseguenza è presumibile che i cinque Astri di Saggezza siano molto forti anche se forse non sono tra gli individui più forti di questo mondo. Sicuramente nell'ultimo arco di ONE PIECE saranno rivelati i segreti che li circondano.