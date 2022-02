ONE PIECE, quanto sono forti ora le Supernove rispetto a Imperatori e Marina?

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno sottolineato l'imminente fine della Saga di Wano ormai al suo climax. Eiichiro Oda ha iniziato a premere l'acceleratore negli ultimi numeri del manga per velocizzare quelle battaglie che hanno frapposto la nuova e la vecchia generazione dei pirati.

Prima di proseguire nella risposta alla domanda citata nel titolo di questa notizia, è bene ricordare che quanto segue contiene spoiler sull'ultimo capitolo di ONE PIECE, vi suggeriamo dunque di continuare nella lettura solo qualora siate consapevoli di questi rischi.

Ebbene, Law e Kidd sembrano essere riusciti nell'impresa di sconfiggere da soli, e nel modo più epico possibile, Big Mom, la formidabile imperatrice. La domanda sorge dunque spontanea, quanto sono forti attualmente le Supernove rispetto ai 4 Imperatori e alla Marina? Sul secondo punto, inizialmente, Eiichiro Oda ci aveva fatto intendere quanto ciascun Ammiraglio fosse all'incirca pari alle abilità di un Imperatore, tuttavia la battaglia di Marineford ha reso evidente quanto per sconfiggere uno solo di essi, un Barbabianca debilitato da malattia e vecchiaia, sia servito persino il supporto della Flotta dei 7. Alla luce dell'ultimo scontro tra Kaw e Kidd contro Big Mom e Rufy contro Kaido, dunque, è ragionevole pensare come il capitano dei Mugiwara possa di fatto essere considerato l'unico alla pari di un Imperatore. Dopotutto, Law e Kidd sono riusciti a sconfiggere apparentemente Big Mom soltanto unendo le forze ed è estremamente improbabile, se non impossibile, che uno di loro due avesse avuto qualche possibilità contro l'Imperatrice in uno scontro 1 vs 1.

