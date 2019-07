ONE PIECE: Franky potrebbe entrare negli Avengers?

Negli ultimi anni, la Marvel ha messo in piedi un universo cinematografico di tutto rispetto, portando in scena in Avengers: Endgame uno dei team up più vasti e formidabili del cinema. Infatti, durante l'Avengers Assemble richiamato da Capitan America nel film raccoglie tanti personaggi. E se se ne aggiungesse uno proveniente da ONE PIECE?

Patrick Seitz, doppiatore statunitense del personaggio di ONE PIECE Franky il Cyborg, ha condiviso la sua opinione secondo cui il robot sarebbe perfetto per entrare negli Avengers. Anche se sarebbe un grande membro, secondo Seitz, Franky potrebbe avere degli screzi con personaggi come Tony Stark: "Penso che Tony Stark litigherebbe con Franky più di quanto Franky farebbe con Tony Stark. Penso che Franky possa fare tipo 'Ehi amico. Facciamo questa cosa. Suoniamo. Beviamo della cola'."

Anche se Stark potrebbe dare un freddo benvenuto al personaggio di ONE PIECE, Seitz pensa che la natura amichevole di Franky possa poi fare breccia nel cuore di Iron Man: "Penso che Franky potrebbe diventare il nuovo migliore amico di Tony e che Tony prima o poi abbasserebbe i toni e direbbe 'Ok, questo tizio è utile. Forse non è la persona più odiosa del mondo'."

Secondo Seitz, Stark potrebbe anche dire cose del tipo "Immagino potremmo uscire insieme qualche volta e parlare di costruire cose. Penso che Franky sia incline a quel genere di amicizia sin da subito, ma che Tony necessita di un po' di tempo per essere convinto". La natura Super di Franky riuscirebbe indubbiamente a conquistare gli altri Avengers e anche gli spettatori.

Intanto, Franky ricomparirà anche nel film ONE PIECE: Stampede che a breve sarà proiettato nei cinema nipponici e che vedrà anche il ritorno di tanti personaggi come Sabo, Hancock e Lucci.