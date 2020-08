ONE PIECE: Franky diventa una macchina da guerra grazie a questa statua

Ripensando alle più famose e apprezzate opere dell'enorme industria d'anime e manga, è difficile non citare l'incredibile epopea di ONE PIECE, un franchise che nel corso di questi lunghi decenni ha saputo stregare un pubblico sterminato, prima grazie alla serie cartacea e successivamente con l'adattamento animato.

La serie è infatti ancora molto forte tutt'oggi, con il manga e l'anime che continuano entrambi la propria corsa mentre fan da tutto il mondo non perdono mai l'occasione per elogiare l'opera, spesso portando alla luce cosplay e fan art realizzate con estrema cura. Tanta importanza ha ovviamente attirato anche l'interesse di numerose compagnie, le quali hanno negli anni rilasciato un'infinità di gadget a tema pensati per ingolosire la fetta di pubblico più spiccatamente collezionista.

Ebbene, giusto recentemente anche i ragazzi di DT Studio sono finiti sotto i riflettori grazie alla presentazione di una splendida statua a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata a Franky. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli e mette in mostra il nostro amato Franky ad armi spianate, pronto per quello che potrebbe essere uno scontro epocale. Secondo quando annunciato dalla compagnia, il prodotto verrà reso disponibile nel primo quarto del 2021 a un prezzo pari a 259€ - senza contare i costi di spedizione -, mentre i preorder sono già aperti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente sono anche giunti alcuni interessanti spoiler di ONE PIECE 988.