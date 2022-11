ONE PIECE: Franky è il miglior carpentiere in questo geniale cosplay di SparkleStache

La ciurma dei Mugiwara in ONE PIECE si compone di diversi personaggi che contribuiscono ciascuno con un ruolo differente. Per funzionare, tuttavia, una vera ciurma deve possedere una nave, la stessa che Franky ha costruito mettendo al servizio di Rufy e dei compagni il proprio ingegno.

La Going Merry ha accompagnato i nostri eroi per tutte le prime peripezie dei Mugiwara, tuttavia al termine della Saga di Enies Lobby era diventata evidente l'esigenza di sostituire la prima compagna d'avventure della ciurma di Cappello di Paglia. Venne costruita così la Thousand Sunny, il veliero che ancora oggi accompagna i protagonisti nei loro viaggi.

Merito di questa costruzione si deve soprattutto a Franky, il carpentiere dei Mugiwara, che ha avuto un ruolo cruciale nella realizzazione della nave e della successiva manutenzione. Proprio al carpentiere la cosplayer conosciuta come SparkleStache ha dedicato una brillante interpretazione personale su Reddit, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un enorme apprezzamento all'interno della community.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Franky, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.