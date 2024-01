ONE PIECE, Franky è il più sottovalutato dei Mugiwara? Vi dimostriamo perché!

Nelle classifiche di forza dei Mugiwara di ONE PIECE tendenzialmente Franky occupa sempre la parte medio-bassa. Ma se vi dicessimo invece che Franky è il più sottovalutato tra i pirati della Ciurma di Cappello di Paglia? Proviamo a spiegarvi perché il carpentiere conosciuto a Water 7 non è debole come molti ritengono.

Le taglie dei Mugiwara dopo l'arco di Wano in ONE PIECE vedono Franky occupare la quarta posizione partendo dal basso. Il cyborg è inoltre uno dei Mugiwara a non saper usare l'Ambizione. Si potrebbe dunque facilmente catalogarlo come scarso o poco utile ai fini di un combattimento. Eppure, più volte Franky ha dimostrato il suo valore.

Sebbene per forza non sia assolutamente equiparabile a Zoro, Sanji e Jinbe, nel corso delle ultime saghe di ONE PIECE Franky è stato uno dei Mugiwara più coraggiosi. Non solo è stato protagonista di uno degli scontri più belli di Dressrosa, ma è riuscito a imporsi anche a Wano ed Egghead. Nel paese dei samurai Franky ha avuto il coraggio di puntare il suo Radical Beam contro l'Imperatrice Big Mom, di voler affrontare la Superstar King dando una mano a Zoro e di sconfiggere da solo il Tobiroppo Sasaki. A Egghead, poi, ha provato a scontrarsi con Kizaru e ha sottratto l'inerme Rufy dalle grinfie dell'Astro di Saggezza Saint Saturn salvando la vita al suo capitano. Anche in ONE PIECE 1104 è l'unico assieme a Sanji a prepararsi alla battaglia.

Franky è letteralmente pronto a scontrarsi con chiunque, non importa che essi siano Yonko, Ammiragli o addirittura Gorosei. Anche secondo voi bisognerebbe concedere maggior rispetto al cyborg carpentiere dei Mugiwara?