One Piece: una frase di Vegapunk potrebbe aver rivelato il destino di Kuma

Se c'è una cosa su cui il flashback di Orso non lascia praticamente speranze, è la possibilità che Kuma possa a sopravvivere in One Piece all'incidente di Egghead. Gli indizi portano a pensare che il suo destino sia già segnato. Ma un elemento disseminato da Oda nei precedenti capitoli, potrebbe lasciare intendere per il bucaniere un esito diverso.

C'è una battuta di Vegapunk a riguardo che potrebbe dischiudere scenari fino ad ora impensabili, soprattutto se la colleghiamo ad alcune questioni rimaste per adesso perlopiù irrisolte. Durante le prime fasi della procedura di estirpazione della coscienza a cui si è sottoposto Kuma per soddisfare le diaboliche richieste di Saturn, sentiamo il geniale dottore discutere sulla possibile esistenza dell'anima. Come testimoniato dallo scienziato, nel momento in cui il corpo umano cessa le sue funzioni vitali, il suo peso specifico di ridurrebbe di circa 21 grammi, riconducibili al peso dell'anima. Questo fenomeno, secondo Vegapunk, non solo confermerebbe l'esistenza dello spirito, ma lo configurerebbe come il contenitore ideale delle memorie di una persona. Una considerazione interessante, nella quale i lettori di One Piece hanno individuato il principio della salvezza futura di Kuma.

Secondo alcuni fan, infatti, l'anima di Kuma non è andata perduta nel momento in cui ha lasciato il suo corpo da cyborg, ma sarebbe stata sigillata da Vegapunk in quel robot antico che abbiamo visto risvegliarsi sulla Egghead del presente nel momento in cui Rufy ha attivato il Gear 5th. È noto da tempo il legame che esiste tra i bucanieri e Nika, con quest'ultimo che è esaltato dalla razza di Kuma alla stregua di una figura divina. In questo senso il risveglio dell'essere cibernetico visto in One Piece 1092 sarebbe riconducibile proprio alla presenza dell'anima di Kuma (quindi di un bucaniere/ammiratore di Nika) all'interno del suo corpo. E dal momento che a detta di Vegapunk l'anima è il contenitore delle memorie e dell'identità di un uomo, il robot potrebbe portare alla sopravvivenza dello spirito di Orso, anche nel caso il suo corpo principale andasse incontro a distruzione.

Da questa prospettiva, Vegapunk potrebbe trasmigrare l'anima di Kuma in uno dei tanti cloni da cui sono stati generati i pacifista, in modo tale da permettere al bucaniere di ritornare a vivere nel pieno delle sue facoltà mentali/spirituali. Una considerazione che potrebbe anche spiegare il motivo per cui il corpo di Kuma si è mosso in direzione di Egghead, nonostante fosse privo di alcuna coscienza: secondo alcuni, infatti, lo scienziato non si sarebbe limitato a sigillare lo spirito del bucaniere nel robot, ma avrebbe inserito l'anima di questo essere antico in Orso, un'eventualità che gli ha permesso poi di reagire al suono dei Tamburi della Liberazione attivati dalla trasformazione di Rufy in Nika nello scontro con Kizaru. Una riflessione, questa, che se confermata potrebbe anche portare ad un'eventuale salvezza dell'eroe.