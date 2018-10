ONE PIECE: la frustrazione comincia a farsi strada in Rufy nell'ultima puntata

Lo scontro tra Rufy e il figlio più forte di Big Mom, Charlotte Katakuri, è una delle parti più interessanti (se non la più) dell'arco narrativo di Whole Cake island. Cappello di Paglia - come ribadito più volte - non si era mai scontrato con un avversario del genere, e l'ultimo episodio di ONE PIECE ha visto Katakuri dominare la situazione.

Gli ultimi episodi dell'anime di ONE PIECE hanno visto Rufy impegnato a lottare contro Katakuri, ma ogni attacco del nostro eroe di gomma è stato prontamente neutralizzato dal suo potente avversario. Cappello di Paglia sta combattendo davvero duramente per mantenere la promessa fatta alla sua ciurma, ma nell'ultimo episodio, Rufy ha cominciato a sentirsi frustrato dalla situazione di quasi totale impotenza.

Katakuri, durante lo scontro, afferma che nessuno è mai stato in grado di schivare i suoi attacchi per così tanto tempo. Tuttavia, i complimenti del figlio più forte di Big Mom, suonano quasi come una derisione alle orecchie di Rufy, il quale ha provato ogni sorta di tecnica per colpire il suo avversario.

Katakuri è semplicemente troppo potente allo stato attuale: non solo possiede i poteri del Frutto del Diavolo Mochi Mochi - frutto che è riuscito oltretutto a risvegliare - ma la sua profonda conoscenza dell'Ambizione della Percezione gli permette di vedere pochi secondi nel futuro. Questo connubio di forza ed esperienza è un un corpo inamovibile che neanche la potenza inarrestabile (e in continua crescita) di Rufy riesce a smuovere.

Riuscirà il nostro eroe a trovare il modo di sconfiggere Katakuri? La risposta è nelle future puntate di ONE PIECE.