ONE PIECE: i Frutti del Diavolo della ciurma di Barbanera conosciuti finora

Il potere dei Frutti del Diavolo è un elemento ricorrente di ONE PIECE. Questi frutti dall'origine misteriosa sono in grado di donare a chi li mangia un potere unico, e il protagonista Monkey D. Rufy lo sa bene. Ma lo stesso si può dire di molti avversari, come Barbanera e la sua ciurma.

Durante la saga di ONE PIECE, Barbanera ha dimostrato di avere una grande attenzione verso questi poteri ed è andato alla ricerca dei Frutti del Diavolo più potenti per poterli ottenere e darli ai membri della propria ciurma. Con le ultime rivelazioni, anche quelli che in origine erano senza frutto sembrano possederne uno adesso. Ecco tutti i Frutti del Diavolo ufficiali della ciurma di Barbanera finora.

Il comandante Barbanera ha a disposizione due frutti: il Dark Dark e il Gura Gura, precedentemente di Barbabianca;

Jesus Burgess ha a disposizione il potere del Frutto Riki Riki, che aumenta a dismisura la sua forza fisica;

Shiryu invece ha il frutto Suke Suke precedentemente di Absalom;

precedentemente di Absalom; Van Augur ha ottenuto il Warp Warp, che gli consente di spostare sé stesso e persone a lunga distanza;

Il crudele Avalo Pizarro ha lo Shima Shima, che gli permette di sfruttare un'isola a proprio piacimento, modificandola e non solo;

La cacciatrice Catarina Devon ha il Frutto mitologico Inu Inu modello Kyubi, con il quale si trasforma in una volpe a nove code e poi da lì può copiare le sembianze di un'altra persona;

Sanjuan Wolf ha il Deka Deka no Mi, un frutto che consente di aumentare le proprie dimensioni;

Doc Q, il medico, ha lo Shiku Shiku, che gli permette di scatenare malattie sui bersagli;

Kuzan ha il frutto Hie Hie, il Logia che controlla il ghiaccio.

L'unico a mancare, per ora, è Lafitte, che però in passato ha mostrato di potersi far spuntare un paio di ali, quindi non è da escludere per lui uno Zoo Zoo modello uccello. Per ora, non è noto se qualcuno di loro ha ottenuto il Risveglio del proprio Frutto del Diavolo.