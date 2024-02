ONE PIECE, i Frutti del Diavolo più forti introdotti nell'arco di Egghead

L’arrivo dei Mugiwara ad Egghead dopo il lungo arco narrativo che li ha impegnati nelle coste di Wano, ha catturato l’attenzione di importante cariche del Governo Mondiale e della Marina, portando a raccolta molte personalità importanti del mondo di ONE PIECE con poteri e abilità impressionanti, molte delle quali legate a nuovi frutti del diavolo.

Andiamo quindi a vedere quali sono stati i frutti del diavolo più forti presentati in questo arco narrativo. Attenzione agli spoiler.

Iniziamo dal frutto Nomi Nomi, mangiato da Vegapunk e che ha sicuramente svolto un ruolo centrale nella sua formazione scientifica e nell’ascesa ad essere considerato l’inventore più brillante dell’epoca moderna. Grazie a questo frutto, infatti, il dottore di Egghead può memorizzare dati e informazioni senza alcun limite. Troviamo poi il frutto Muchi Muchi, ingerito dal contrammiraglio Kujaku, uno dei membri della SWORD, col quale riesce a far eseguire ordini a qualsiasi cosa colpisca con la sua frusta. Rimanendo in tema Marina, arriviamo al frutto Gunyo Gunyo del contrammiraglio Prince Grus, un frutto di tipo Paramisha col quale può manipolare liberamente l’argilla, creando armi o persino golem.

Alcune delle scene d’azione più memorabili raccontate nell’arco narrativo di Egghead, ma avvenute lontano dall’isola-laboratorio di Vegapunk, hanno mostrato in azione parte della ciurma di Marshall D. Teach, Barbanera, e tutti i poteri sfoggiati sono stati memorabili. A partire da Stronger, cavallo del medico Doc Q che può trasformarsi in un pegaso grazie all’Ippo Ippo modello Pegaso, passando per la capacità di infiammare gli alcolici di Vasco Shot tramite il frutto Gabu Gabu, si arriva all’impensabile Shima Shima di Avalo Pizzarro col quale può fondersi con superfici, persino con un’intera isola.

Le capacità più devastanti e preoccupanti, però, dei Pirati di Barbanera sono quelle possedute da Jesus Burgess e Van Ooger. Il capitano della prima nave possiede il frutto Riki Riki, che gli conferisce una forza sterminata, rendendolo capace di sollevare una montagna. Il capitano della terza nave, invece, tramite il frutto Wapu Wapu può teletrasportare sé stesso e altre persone dovunque voglia, sebbene non siano ancora stati definiti con precisione i limiti di utilizzo.

Infine, come era facilmente prevedibile, il frutto del diavolo più devastante introdotto a Egghead è quello ingerito da Jaygarcia Saturn, di cui ancora non si conosce il nome, e che gli consente di trasformarsi nel mostruoso gyuki della mitologia giapponese, un essere per metà bovino e per metà ragno, dall’immensa forza distruttiva.