ONE PIECE: quali sono i Frutti del Diavolo nascosti a God Valley? Le teorie sui sei

Si ritorna nel passato con un flashback scaturito da Jewelry Bonney, che riporta i lettori a decenni addietro, alla famosa isola di God Valley. C'è un dettaglio che potrebbe essere sfuggito in ONE PIECE 1095, ovvero la presenza di Frutti del Diavolo a God Valley. Questi sono stati messi in palio come trofei nella caccia.

Quali sono i sei Frutti del Diavolo in palio come trofeo a God Valley? Non resta che fare delle ipotesi, visto che per ora non si è saputo nulla di concreto, se non che quei forzieri sono piccoli come quelli utilizzati per contenere questi frutti. Uno di questi frutti potrebbe essere quello mangiato da San Garling Figarland, o comunque poteva essere destinato a lui in quanto futuro campione della caccia di God Valley. Dato che non si sa ancora se abbia mangiato un Frutto del Diavolo o meno, e quale, non è possibile fare un nome preciso.

Invece molto più probabile che tra quei sei ci sia l'Ui Ui no Mi modello Drago, ovvero il frutto mangiato da Kaido. Va infatti ricordato che quel frutto fu trovato da Big Mom su God Valley, durante l'assalto dei pirati Rocks. Dato che questa caccia sembra essere avvenuta appena prima dell'invasione dei pirati Rocks, è molto probabile che questo e altri frutti ingeriti dagli imperatori fossero quelli tenuti da parte dai Draghi Celesti. Quindi anche il frutto Gura Gura di Barbabianca e il frutto Soul Soul di Big Mom potrebbero essere lì presenti.

Cambiando punto di vista invece, la possibilità è elevata anche per la presenza del frutto Pad Pad di Kuma Bartholomew, del frutto Horu Horu di Ivankov e del frutto di Jewelry Bonney. E voi invece quali pensate che siano i Frutti del Diavolo in arrivo in ONE PIECE?