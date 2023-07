ONE PIECE: i Frutti del Diavolo perfetti per i Mugiwara secondo Eiichiro Oda

La ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia non è al centro degli eventi degli ultimi capitoli di ONE PIECE. Con la Saga di Egghead che si è concentrata prima su Kidd, poi sul flashback del Reverie e infine sulla battaglia di Hachinosu, i Mugiwara sono stati trascurati dal maestro Eiichiro Oda.

Il futuro di Monkey D. Garp è più incerto che mai, ma i lettori non vedono l'ora di poter tornare al fianco di Rufy, Zoro e gli altri membri della ciurma, attualmente impegnati nella rocambolesca fuga da Egghead.

Lontani dalle pagine del manga, i Mugiwara di ONE PIECE sono al centro di una vecchia SBS in cui si discute sul futuro della ciurma. Come ben sappiamo, non tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia possiedono un Frutto del Diavolo. Su dieci componenti, sono ben sei quelli a non possederne uno. L'autore Eiichiro Oda ha provato a immaginare il Frutto del Diavolo perfetto per ognuno dei Mugiwara.

In una vecchia Shitsumon o Boshu Suru, Oda ha svelato i Frutti del Diavolo che in futuro Zoro, Sanji, Nami, Franky e Usopp potrebbero acquisire. In questa lista manca Jinbe, entrato nei Mugiwara successivamente alla SBS.

A Zoro verrebbe assegnato il Frutto del Diavolo appartenuto in precedenza all'Imperatore Kaido, l'Uo Uo no Mi modello drago azzurro. A Sanji toccherebbe il frutto di Senor Pink, lo Swim Swim che permette di nuotare in qualsiasi struttura solida. Nami otterrebbe il Frutto Rombo Rombo di Ener, mentre Franky l'Arma Arma appartenuto a Baby 5. Per Usopp, infine, Oda immagina un Frutto del Diavolo in grado di garantire tasche infinite con cui il cecchino avrebbe munizioni e proiettili sempre a disposizione.