One Piece: quali Frutti del Diavolo potrebbero essere stati clonati?

Mangiare un Frutto del Diavolo, equivale ad ottenere un potenziale di per sé singolare, e quindi irreplicabile. Se infatti l'Haki può essere più o meno attivato da ogni guerriero, con un grado diverso di utilizzo, le potenzialità dei Frutti appaiono uniche, inimitabili. Eppure molti di questi potrebbero già essere stati oggetto di clonazione.

Con l'introduzione su Egghead del Green Blood - ovvero di quella particolare sostanza artificiale simile al sangue, che se combinata con i Fattori Genetici Ereditari dei possessori di un Frutto, permette di replicarne artificiosamente le potenzialità - la singolarità del Frutto è destinata ormai a svanire. È grazie a queste sperimentazioni che Vegapunk è arrivato a manipolare le peculiarità combattive di alcuni membri della Flotta dei Sette – soprattutto di quelli che godono dei Paramisha, secondo la classificazione tripartita già analizzata nell'articolo in cui ripercorriamo tutte tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece - fino ad inserirle nei circuiti cibernetici dei nuovi Pacifista (cioè i Seraphim), i quali non solo reiterano l'aspetto di coloro a cui si ispirano, ma ne ripropongono anche i poteri. Replicati con una precisione quasi chirurgica, tanto che i cyborg in questione riportano anche le stesse “debolezze” intestine dei loro corrispettivi reali.

Da questo punto di vista, ciò che ci ha spinto a considerare i Seraphim come esseri ancora più temibili in One Piece degli Shichibukai è sì la loro attitudine ad innervare le proprie corporeità cibernetiche degli stessi fattori genetici dei membri della Flotta dei Sette da cui mutuano le fattezze, ma anche il grado di “replicabilità” che il Green Blood inserito nei loro sistemi denota, soprattutto nel caso in cui gli esperimenti di Vegapunk diventino di dominio pubblico. Ecco allora che ogni Frutto, soprattutto se di tipo Paramisha, potrebbe essere soggetto ad una potenziale clonazione sistemica, che permetterebbe al Governo Mondiale non solo di estendere le fila dei Seraphim, capaci ora di replicare le abilità di un numero altissimo di pirati e marine, ma di approvvigionarsi dei poteri di buona parte dei Frutti del Diavolo presenti in natura, dal momento che i Paramisha costituiscono anche la tipologia più comune di Frutti nell'universo di One Piece.

Sappiamo, ad esempio, che personaggi come Doflamingo, Gekko Moria e Crocodile sono stati presi come riferimento per i processi di clonazione/produzione dei Seraphim: in questo senso, è probabile che i Frutti dei primi due (di tipo, appunto, Paramisha) siano stati già replicati, e “assegnati” a nuove versioni – chissà, forse anche più aggiornate – di Pacifista; mentre per quel che riguarda il terzo, il cui Frutto è iscrivibile nella tipologia dei Rogia, il discorso appare perlopiù diverso. Al punto che il suo Seraphim di riferimento, non potendo usufruire delle abilità dell'ufficiale della Cross Guild, potrebbe aver sostituito i poteri di Crocodile con abilità ad essi analoghe. E l'unico Frutto che presenta similarità con il Suna Suna no Mi è l'Ishi Ishi di Pica, oggetto di una possibile clonazione proprio perché di tipo Paramisha.

Rimanendo tra gli ex membri della Flotta dei Sette, un altro Frutto che potrebbe esser stato clonato è il Puzzle Puzzle di Buggy, le cui potenzialità potrebbero essere confluite in un Seraphim a lui ispirato, e che potrebbe – chissà – entrare in azione già nel prossimo futuro, soprattutto se consideriamo l'escalation di tensioni (tra i fuorilegge e le istituzioni) a cui si arriverà nel periodo post-Egghead. Ma la questione, a ragion di logica, trascende i soli Shichibukai, tanto che con l'avvento del Green Blood tutti i Frutti di tipo Paramisha sembrano ormai destinati alla clonazione.