One Piece: i Frutti del Diavolo che potrebbero risvegliarsi nella saga finale

L'assunto più evidente che possiamo desumere dall'escalation bellica osservata su Egghead, è che la saga finale di One Piece sta portando il manga in una dimensione ancora più tragica e imprevedibile. E in un contesto dove la supremazia nel Nuovo Mondo passerà dall'esercizio della forza, grande importanza assumerà il risveglio dei Frutti.

Come raccontato da Kaido su Wano, i Frutti del Diavolo possiedono uno stadio “finale” chiamato risveglio (kakusei) che può essere attivato solamente nel caso in cui la mente e il corpo del possessore si allineino completamente con la natura intrinseca del proprio Frutto. Alcuni, come ad esempio Rufy, Doflamingo o i Guardiani Demoniaci di Impel Down sono già in grado di attivarlo, arrivando così ad ottimizzare il potere e le abilità di recupero e di resistenza che li contraddistingue oltre il mero stadio iniziale del Frutto. E in un contesto come quello di One Piece dove il dominio sull'altro è affermato grazie alla capacità di aggregare attorno a sé alleati sempre più formidabili, è logico supporre che tra le ciurme, soprattutto fra quelle con a capo gli Imperatori o gli ex Shichibukai, ci siano diversi personaggi in grado di ultimare lo stadio definitivo del proprio Frutto, e di cui Oda ancora non ci ha mostrato l'intero potenziale.

Quando si parla dei Frutti che eserciteranno un ruolo nevralgico nella rimodulazione dei rapporti di forza nel Nuovo Mondo, bisogna però prendere in considerazione le rivelazioni che il mangaka ci ha offerto soprattutto in relazione alle sperimentazioni di Vegapunk. Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo i Frutti del Diavolo che potrebbero essere stati clonati in One Piece, con l'introduzione su Egghead del Green Blood - ovvero di quella particolare sostanza artificiale simile al sangue, che se combinata con i Fattori Genetici Ereditari dei possessori di un Frutto, permette di replicarne artificiosamente le potenzialità - la singolarità del Frutto, cioè ciò che gli consente di essere unico, inimitabile e per questo irreplicabile, è destinata ormai a svanire.

È grazie a queste sperimentazioni che Vegapunk è arrivato a manipolare le peculiarità combattive di alcuni membri della Flotta dei Sette – soprattutto di quelli che godono dei Paramisha, secondo la classificazione tripartita già analizzata nell'articolo in cui ripercorriamo tutte tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece - fino ad inserirle nei circuiti cibernetici dei nuovi Pacifista (cioè i Seraphim), i quali non solo reiterano l'aspetto di coloro a cui si ispirano, ma ne ripropongono anche i poteri.

Se le traiettorie future di One Piece saranno perciò cadenzate da un aumento esponenziale dei numeri dei Frutti, alcuni di questi, nel contempo, potrebbero essere oggetto di un considerevole potenziamento, a partire da quello di Bonney. La figlia di Kuma, essendo ormai stata posta dallo scienziato al vertice della catena di comando dei Pacifista, appare agli occhi dei Gorosei come uno dei nemici pubblici primari, da neutralizzare a tutti i costi. E se in One Piece Oda ci ha rivelato il segreto dietro il Futuro Distorto di Bonney, la possibilità che la piratessa riesca a sopravvivere in futuro dovrà passare sia dal supporto di Rufy, sia dalla possibile sublimazione dei suoi poteri: che potrebbero portarla, chissà, a replicare organicamente le proprietà della gomma di Nika.

Un altro pirata che necessita di risvegliare il Frutto è Shiryu. Avendo ereditato i poteri di Absalom, la possibilità che il braccio destro di Teach, entrati nel segmento finale del manga, arrivi a perfezionare le potenzialità del Suke Suke, non è così remota o azzardata. Un discorso, questo, che potrebbe estendersi all'intero equipaggio dell'Imperatore, a partire da figure come Catharina Devon, Burgess o Van Augur, soprattutto se consideriamo l'attitudine di Barbanera ad aggregare sempre più Frutti, pur di rendere insoverchiabile l'incredibile (ed estesa) ciurma di cui è a capo.

Se poi è lecito pensare che personaggi come Akainu o Crocodile abbiano già risvegliato il Frutto – di cui dobbiamo però ancora vedere gli esiti – al tempo stesso non appare assurdo ritenere figure come Yamato o Robin come oggetto di una possibile evoluzione. Entrambe, infatti, per motivi perlopiù diversi, necessitano di sbloccare tutto il potenziale che le contraddistingue se vogliono sublimare i loro obiettivi. Ed è probabile che Oda, avendo posto negli ultimi tempi grande enfasi sui conflitti delle due donne, potrà mostrarci il risveglio di ambedue i Frutti già nella prossima saga, oltre a quelli di altri membri dei Mugiwara, come Chopper o Brook.

