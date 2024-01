One Piece: i Frutti del Diavolo che potrebbero essere rivelati già nel 2024

Se per il 2024 di One Piece Oda ha già anticipato una battaglia tra Imperatori, è lecito aspettarsi che nel prosieguo della saga finale del manga sia dato spazio ad un ulteriore escalation di forze e confronti bellici. E da questa prospettiva, la possibilità di vedere nel corso dell'anno nuovi Frutti del Diavolo, non appare così remota o azzardata.

Per quanto alcuni personaggi riescano ad esercitare il loro dominio nel Nuovo Mondo al di là del possedimento o meno di un Frutto – tanto che lo stesso Shanks potrebbe essere il pirata più potente di One Piece – molti degli sviluppi futuri della narrazione, e dei rapporti di potere che ne governano gli eventi, passeranno con tutta probabilità dall'operato di fuorilegge o agenti governativi dotati dei poteri di un Frutto, soprattutto in un periodo storico come quello che sta attraversando in questo momento il manga di Eiichiro Oda. D'altronde l'approdo del racconto nella saga finale comporta non solo un aumento della posta in palio e dei pericoli con cui i Mugiwara dovranno da questo momento interfacciarsi per raggiungere Laugh Tale, ma determinerà l'avvento di personaggi “inediti” o ancora poco “esplorati”, le cui potenzialità (anche radicali) eserciteranno un'influenza su tutti i grandi eventi che vedremo accadere nel breve periodo.

Ecco allora che nel proporre una ricognizione sui possibili Frutti del Diavolo che potrebbero essere già rivelati nel 2024, occorre legare sin da subito tale attività speculatoria ad un personaggio la cui identità è stata sì resa nota da tempo, ma di cui non si conosce la reale natura del potere: stiamo parlando di Dragon. Secondo alcuni lettori, infatti, il padre di Rufy non solo potrebbe essere in possesso (il condizionale è d'obbligo) di un Frutto del Diavolo di tipo Logia, ma le capacità che lo contraddistinguono sarebbero da ricondurre ad un'abilità pressoché incontrastabile nel governare i venti. Tale riflessione, come logico che sia, nasce in seguito all'osservazione dell'unico, vero momento in cui il rivoluzionario è entrato in azione su Logue Town, dove ha respinto con facilità l'iniziativa di Smoker grazie alla generazione di una tempesta. E se per noi Dragon rientra tra i 5 personaggi che potrebbero giocare un ruolo radicale nel 2024 di One Piece, non è così improbabile che Oda ci riveli la natura del suo (probabile?) Frutto già nei prossimi mesi.

Altri poteri che potrebbero essere indagati in profondità dall'autore già nella saga di Elbaf, sono quelli relativi ad Im. Sappiamo che il comandante supremo del Governo Mondiale goda non solo della massima autorità nel mondo, ma che sia dotato con tutta probabilità di una forza talmente inimmaginabile e oscura da portare diversi lettori a ritenere Im il personaggio più potente di tutto One Piece. E dal momento che lo abbiamo visto trasfigurarsi in una sagoma ombrosa e di impossibile decifrazione durante il confronto con Sabo, alcuni pensano che la spietata figura possa usufruire dei poteri di uno Zoan mitologico, dalla natura simile (o forse esattamente speculare) a quella dell'Hito Hito no Mi: modello Nika posseduto da Rufy, di cui, chi sa, potremmo vederne la fenomenologia già a partire dalla saga che verrà.

Proprio in relazione alle attività del Governo Mondiale, Oda potrebbe rivelare la natura dei Frutti dei restanti membri del Gorosei. Come abbiamo visto nel corso di Egghead, Saturn ha dato dimostrazione sull'isola del Futuro di buona parte del suo incredibile potenziale, derivato appunto dall'assorbimento di un Frutto. Per questo motivo, se dobbiamo operare di logica, è probabile che anche gli altri Astri di Saggezza posseggano – alla pari di Im – uno Zoan mitologico, a decretare quanto tale tipologia di Frutto sia ormai destinata ad esercitare un'influenza drastica sul corso dei prossimi eventi e su tutte le relazioni di potere nel Nuovo Mondo. E considerata la possibilità (più o meno alta) che Saturn possa uscire sconfitto dal conflitto, un intervento da parte di uno o più membri dei Gorosei già nei prossimi capitoli potrebbe non solo risultare necessario da una prospettiva narrativa, ma fornirebbe l'occasione ad Oda di rivelare nell'immediato futuro di One Piece la reale natura dei loro Frutti del Diavolo.