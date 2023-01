ONE PIECE: e se i frutti del diavolo fossero realistici? Ecco come apparirebbero

Il segreto dei Frutti del Diavolo è uno dei misteri di ONE PIECE a cui ancora l'autore deve dare una risposta. Questi particolari frutti, orribili al gusto e che privano chi ne usufruisce delle facoltà di poter nuotare in acqua, conferiscono abilità speciali e tutte estremamente diverse tra loro.

L'origine dei frutti del diavolo è uno dei misteri che attende da anni una risoluzione e che forse potrebbe arrivare presto durante il corso della Saga di Egghead, come preannunciato in passato dal sensei attraverso la figura del Dr. Vegapunk. Ad ogni modo, i misteriosi poteri che conferiscono questi oggetti hanno affascinato un'intera community tanto da acquisire sempre più popolarità e dare modo ad Oda di inventarne sempre di nuovi.

Proprio per questo l'artista conosciuto come alabastro ha voluto realizzare una peculiare fan-art, che noi vi proponiamo in calce alla notizia, che tenta di immaginare come apparirebbero i frutti del diavolo se esistessero realmente. L'illustrazione tenta dunque di trasformare nella realtà questi misteriosi oggetti senza però rinunciare al loro originale e particolare design come potete notare nel caso di Aldino e Smoker.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.