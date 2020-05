ONE PIECE: il frutto di Ace prende vita. Chi vuole mangiarlo?

One Piece è uno di quegli anime che sa infiammare, senza ombra di dubbio, gli animi degli appassionati. Grazie alla storia intrigante e ai personaggi che nel corso del tempo si sono susseguiti, piano piano l'opera del maestro Oda è entrata nei cuori dei fan divenendo la serie più seguita degli ultimi venti anni.

Tra i vari personaggi che hanno fatto la storia di One Piece, c'è senza ombra di dubbio Ace. Amatissimo dal pubblico con tutto che è passato a miglior vita da ormai un po' di tempo. Era un personaggio molto carismatico e focoso proprio come il potere che il frutto del diavolo gli aveva conferito. La scena del suo sacrificio per salvare Rufy rientra sicuramente tra le più toccanti mai narrate in un manga Shonen.

Per dimostrare il legame che i fan hanno verso Ace, oggi vogliamo mostrarvi la grandiosa creazione che l'utente di Reddit, GansoElegabte, ha pubblicato in un post due giorni fa. Come potete vedere dal foto riportata in calce all'articolo, non si tratta della solita fan art o il solito cosplay, ma bensì di una riproduzione 3D, grazie alla stampante apposita, del frutto del diavolo un tempo appartenuto ad Ace. Il frutto Mera Mera no Mi. Frutto che attualmente, per chi non lo sapesse, lo detiene l'amico fraterno Sabo, come possiamo vedere in questa statuetta mentre scatena le proprie fiamme.

Non capita spesso di trovare in giro per il web prodotti così ben realizzati come il frutto che Ganso ha realizzato, un prodotto che siamo sicuri molti fan vorrebbero avere.

