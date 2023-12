ONE PIECE: il frutto di Dragon non è più un mistero? Per una teoria il suo potere è certo

Se Dragon dovesse realmente avere il frutto mitologico dell'Uccello del Tuono , egli non sarebbe solamente capace di governare i venti, come si riteneva, ma anche di causare tempeste e tuoni. E voi ritenete che questa teoria sia plausibile?

Sin dalla sua primissima apparizione gli appassionati si sono chiesti quale fosse il suo potere . Il frutto di Dragon è fonte di numerose teorie da parte del fandom di ONE PIECE , ma questa che vi stiamo per descrivere appare piuttosto credibile.

L'autore di ONE PIECE ha rivelato il passato di Dragon . Prima di diventare il capo dei Rivoluzionari, egli era un Marine. Forse, questo non è l'unico dettaglio su di lui che Oda-sensei ha voluto svelarci. Per una teoria elaborata dai fan, il frutto del diavolo di Moneky D. Dragon non sarebbe più un mistero.

Dragon's tattoo is of the alconquin native American tribe that believed in the thunderbird. pic.twitter.com/zvwAohDijb — Writing Panini (@writingpanini) December 10, 2023

Native Americans believe in a Dragon that they call the "Piasa bird", which is a Thunderbird pic.twitter.com/urxUznNDnK — Writing Panini (@writingpanini) December 10, 2023