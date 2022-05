ONE PIECE: il Frutto Gom Gom diventa una torta grazie ad una speciale collaborazione

Nel corso dei 27 anni di pubblicazione di ONE PIECE Eiichiro Oda ha introdotto molti elementi e oggetti che ormai considerati rappresentativi dell’avventura di Luffy e compagni. Tra questi rientrano senza dubbio i singolare frutti del diavolo, e in particolare il Frutto Gom Gom ingerito dallo stesso protagonista, tornato come torta sul mercato.

Già in passato alcuni appassionati dell’opera e con uno spiccato talento culinario si erano cimentati nel donare a delle torte aspetti che ricordassero i frutti del diavolo più importanti apparsi nella serie. Stavolta però si tratta di una collaborazione ufficiale tra il franchise di ONE PIECE e Cakejp, e il risultato è lo splendido e probabilmente delizioso Frutto Gom Gom che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina.

Basata sulla Marugoto Melon Cake, tra i dolci più popolari e apprezzati dai clienti di Cakejp, la Gum Gum Fruit Cake è stata presentata attraverso le immagini promozionali che mostrano la cura con la quale sia stata realizzata, e come la sopracitata torta, viene venduta al prezzo di 13000 yen, circa 95 euro. Inoltre è stata organizzata una campagna promozionale che permette di vincere una di queste speciali torte, come specificato nel post condiviso dalla pagina ufficiale.

Ricordiamo che sono state annunciate le montagne russe ufficiali di ONE PIECE, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1048, in arrivo domenica 8 maggio 2022 su Manga Plus.