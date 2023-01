ONE PIECE: il frutto di Jewelry Bonney è risvegliato? La teoria

Fino a poco tempo fa, non si sapeva quasi nulla del risveglio dei Frutti del Diavolo. Eiichiro Oda aveva spiegato poco e nulla di questa caratteristica estremamente importante di questo elemento di ONE PIECE, per poi decidere di approfondire il tutto dalla saga di Dressrosa in poi, quando Donquijote Doflamingo mostrò la sua vera potenza.

Se prima Doflamingo era in grado di utilizzare i fili del suo frutto unicamente dal proprio corpo, col risveglio fu in grado di sfruttarlo anche dagli oggetti circostanti. Infatti la caratteristica principale di un risveglio è quella di incidere fortemente sul terreno circostante e anche sulle altre persone. Eppure ci sono alcuni frutti molto particolari apparsi in ONE PIECE che fanno sorgere alcune domande. Ad esempio, il Frutto del Diavolo di Jewelry Bonney è risvegliato?

Il nome del suo frutto non è ancora conosciuto, ma sin dalla saga dell'arcipelago Sabaody ha dimostrato di essere in possesso di abilità non di poco conto. Il frutto di Bonney le permette di cambiare la propria età, passando dall'essere una bambina a una vecchia, ma anche di alterarsi a tal punto da poter sfruttare la forza di una sé stessa di altri futuri. Tuttavia, come è stato mostrato quasi subito, Bonney può variare anche l'età delle persone circostanti e degli oggetti, anche se con effetti limitati.

Questo porta ad alcuni ragionamenti. Se un Frutto del Diavolo come quello di Bonney può agire anche sulle altre persone, allora è possibile che sia un frutto già risvegliato. Il potere principale dovrebbe, infatti, essere soltanto la variazione dell'età di Bonney e non quella degli altri - seppur temporaneamente - o degli oggetti. Se non lo fosse, poi, la domanda sarebbe "Come sarebbe il risveglio del frutto di Bonney?" che per ora non ha risposta. E secondo voi? Qual è la vera natura di questo frutto?

Non è l'unica teoria al centro della quale si trova la donna, considerato che secondo molti Bonney è un clone.