ONE PIECE: che frutto ha mangiato Shanks il Rosso?

Dopo anni di assenza e di apparizioni sporadiche, Shanks il Rosso è attualmente uno dei personaggi più discussi di ONE PIECE. Capitano dei Pirati del Rosso, è uno dei Quattro Imperatori. Ma da dove deriva la sua incredibile forza, temuta in tutto l'oceano?

Di recente, nella serie manga di ONE PIECE Rufy ha esibito un nuovo power-up, il Gear Fifth, ottenuto attraverso una nuova evoluzione del suo Frutto del Diavolo. Anche la forza di Shanks deriva da un Frutto del Diavolo?

Shanks è apparso appena 20 volte in ONE PIECE, su un totale di oltre 1000 capitoli. Dell'Imperatore, dunque sappiamo veramente molto poco e non a tutti è chiaro se egli sia in possesso del potere di un Frutto del Diavolo, o meno.

Shanks è stato a contatto con i Frutti del Diavolo per ben due volte, per quanto ne sappiamo. La prima volta accadde quando era parte dell'equipaggio di Gol D. Roger. A quell'epoca, fu vicinissimo al Frutto Bara Bara, che però venne mangiato da Buggy, divenuto anch'esso un Imperatore. La seconda volta, avvenne all'inizio di ONE PIECE, quando la sua ciurma recuperò il Frutto Gom Gom. Anche questa volta, il frutto non venne mangiato da Shanks, ma bensì accidentalmente dal piccolo Rufy.

Dunque, entrambe le volte che Shanks è riuscito ad avvicinarsi a un frutto del diavolo, non ha mai avuto l'opportunità di appropriarsi dei suoi poteri. Ma dunque, Shanks ha mangiato o no un Frutto del Diavolo? All'inizio della storia scritta da Eiichiro Oda, lo vediamo tuffarsi in mare per correre in soccorso di Rufy, che invece stava annegando proprio a causa del Frutto Gomu Gomu. Dunque, è chiaro che almeno all'epoca Shanks non avesse mai mangiato alcun Frutto.

Anche ora, per quel che sappiamo sul personaggio, Shanks non è in possesso di alcun Frutto del Diavolo. La sua forza è basata solamente sulle sue capacità fisiche, sul controllo dell'Haki e sull'abilità di spada. Nonostante abbia solamente un braccio e non abbia mai avuto a che fare con i poteri del Frutto del Diavolo, Shanks è uno dei personaggi più forti di ONE PIECE.