One Piece: Fujitora è destinato a tradire i Gorosei nel prosieguo della saga finale?

Nel momento in cui One Piece ha presentato le forme yokai degli Astri, iniziando così a gettare luce sull'entità “demoniaca” del quintetto governativo, è stato chiaro come le logiche del mondo, anche quelle relative alle istituzioni di Giustizia, debbano mutare. E proprio questa involuzione culturale potrebbe spingere Fujitora a tradire il sistema codificato dai Gorosei.

Del resto, tra tutti i personaggi che occupano attualmente le più alte cariche della Marina (escluso Garp) Issho è l'unico che possiede un universo di valori virtuoso ed edificante, incarnato dai suoi stessi tratti fisico-facciali. Sappiamo infatti che la cecità dell'Ammiraglio, come ha raccontato lui stesso nel corso della saga di Dressrosa, non è dovuta a fattori congeniti né tanto meno a delle circostanze fortuite, dal momento che è stato lo stesso Fujitora a recidersi volontariamente le membrane oculari in seguito al marciume di cui è stato testimone nel corso della sua (non semplice) esistenza.

In questo senso, l'aspetto fisico dell'uomo, e in particolare le privazioni/ferite che ne attraversano la fisionomia, ci suggeriscono l'entità del sentimento di giustizia a cui Fujitora ha votato il proprio cammino, sia esistenziale che professionale. Rispetto ad Akainu, Borsalino o Toro Verde, ciò che spinge Issho a dare la caccia ai pirati e a mettere ordine nel mondo secondo la propria visione della realtà, non è tanto la volontà di tutelare il prossimo dalle crisi in cui i fuorilegge lo catapultano, ma la necessità di neutralizzare le nefandezze dal mondo, quasi non tollerasse la presenza nell'ordine normativo delle cose di quegli elementi che non hanno alcun posto (né ruolo) all'interno di una società civilizzata. E piuttosto che osservare i disagi quotidiani della realtà, ha deciso di astrarsi dal “vedere” le coordinate in cui si sta inabissando il mondo, in modo da non essere testimone dei fenomeni di decadenza che attanagliano l'universo di One Piece, ma solo il suo giustiziere: colui cioè che è chiamato a dettare Legge, senza che il suo giudizio venga compromesso - e quindi “contaminato” - dalle storture della realtà.

Ecco allora che la deriva apertamente criminale a cui sta per volgere lo status quo, potrebbe trovare in Fujitora il suo più acerrimo e strenuo oppositore. Un'eventualità, questa, che potrebbe assumere rilievo soprattutto nel caso in cui il suo Grandammiraglio, ovvero l'uomo a cui ha votato la propria attività professionale, entrasse in aperto conflitto con i Gorosei, data la centralità di cui godono gli emissari di Im nel sistema socio-politico mondiale.

Del resto, se il destino di Kizaru in One Piece è stato anticipato dalla persona reale a cui si ispira – cioè l'attore Kunie Tanada – un discorso analogo lo potremmo avanzare per quel che riguarda Akainu. È nota, infatti, la passione di Oda per il cinema nipponico, specialmente quello di genere: e dato che Sakazuki, alla luce di queste riflessioni, sia stato mutuato dall'iconica star Bunta Sugawara, non è impossibile pensare che il suo cammino possa porsi in continuità con quello del personaggio più famoso interpretato dall'attore nella celebre serie di film yakuza Battles Without Honor and Humanity: un filone di opere, questo diretto da Kinji Fukasaku, nel quale Sugawara si ribella contro la sua stessa famiglia criminale, per gettare il mondo della criminalità organizzata nipponica nel caos.

In tal senso, nell'eventualità in cui i Gorosei eviscerassero la Marina dei suoi poteri legislativi, o comunque portassero l'istituzione verso una deriva ancor più criminosa di quella attuale, ecco che Fujitora non solo non avrebbe più un posto dove esercitare la propria missione, ma sarebbe costretto ad abbandonare l'integrità morale che lo contraddistingue, in faccia ad un sistema socio-politico progressivamente più ingiusto e prevaricatore. Spingendo così Issho ad allinearsi (potenzialmente) con colui che ricodificherà le logiche del mondo secondo canoni più eticamente virtuosi: ovvero Rufy.

La strada è uno dei più venduti oggi su