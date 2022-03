Da ONE PIECE a Fullmetal Alchemist: I 100 migliori shonen di tutti i tempi secondo i fan

Quasi in maniera regolare in Giappone vengono organizzati dei sondaggi inerenti manga e anime attraverso siti d’informazione, social e riviste, e spesso i risultati permettono di inquadrare la situazione in cui si trova l’industria in quel momento specifico, e stavolta è stata TV Asashi a proporre una mastodontica top 100 dei migliori shonen.

Il sondaggio ha ricevuto più di 150mila risposte, si tratta quindi di una parte piuttosto piccola rispetto ai lettori e appassionati presenti in tutto il mondo, e se alcune risposte possono aver rispettato le aspettative, altre potrebbero risultare sorprendenti, sia in positivo che in negativo. Di seguito riportiamo la classifica completa, con al fianco i voti ricevuti da ogni opera.

One Piece (33,600) Demon Slayer (29,100) Slam Dunk (26,700) Detective Conan (25,400) Dragon Ball (22,400) Attack on Titan (21,900) Naruto (19,800) Haikyu!! (18,700) Fullmetal Alchemist (18,500) Le Bizzarre Avventure di Jojo (17,100) Hunter X Hunter (16,200) Gintama (16,100) Kingdom (15,200) World Trigger (11,700) Doraemon (11,300) My Hero Academia (10,900) Yu degli Spettri (8,600) Black Jack (8,200) Jujutsu Kaisen (8,000) Natsume degli Spiriti (7,400) Il Grande Sogno di Maya (7,100) Ken il Guerriero (7,000) Bleach (6,950) Touch (6,900) Phoenix (6,700) Banana Fish (5,800) The Rose of Versailles (5,600) Inuyasha (5,300) Rocky Joe (5,100) Dai - La Grande Avventura (4,950) Kenshin - Samurai Vagabondo (4,900) Maison Ikkoku (4,600) Zatch Bell! (4,400) Il Clan dei Poe (4,100) KochiKame (4,080) Golgo 13 (4,060) Sazae-san (4,040) Tommy la Stella dei Giants (4,020) Astro Boy (4,000) Golden Kamuy (3,950) Tokyo Ghoul (3,900) Dokaben (3,850) The Quintessential Quintuplets (3,800) Jenny la Tennista (3,600) Dobutsu no Oisha-san (3,450) The Promised Neverland (3,400) Hajime no Ippo (3,100) Ushio e Tora (3,000) Master Keaton (2,900) Kaguya-Sama: Love is War (2,850) Assassination Classroom (2,800) Kuroko's Basketball (2,750) Black Butler (2,700) Il Principe del Tennis (2,650) Haikara-san: Here Comes Miss Modern (2,600) Candy Candy (2,300) City Hunter (2,290) Chainsaw Man (2,260) Nodame Cantabile (2,230) Parasyte (2,200) Lamù (2,000) Card Captor Sakura (1,900) Kinniku Man (1,850) Bungo Stray Dogs (1,800) Fairy Tail (1,790) Batticuore Notturno - Ransie la Strega (1,760) Reborn! (1,730) Hoshin Engi (1,700) Cyborg 009 (1,550) Boys Over Flowers (1,500) Tetsujin 28-Go (1,300) H2 (1,250) Galaxy Express 999 (1,200) Devilman (1,160) Magi: The Labyrinth of Magic (1,130) Oishinbo (1,100) Abu-san (1,050) Space Battleship Yamato (1,000) Basara (990) Captain (980) Barbaric Legend (960) Hikaru no Go (950) Major (930) Fire Force (920) Toilet-Bound Hanako-kun (900) Karakuri Circus (890) Fruits Basket (860) Kaze no Daichi (830) Yukan Club (800) Aria (780) Berserk (760) Macaroni Spinach (740) Princess Knight (720) Rent-A-Girlfriend (700) D.Gray-Man (690) Sket Dance (660) Capitan Tsubasa (630) Non sono un Angelo (600) Un Marzo da Leoni (580) Dr. Stone (560)

Senza grandi sorprese l’epopea piratesca di Eiichiro Oda, ONE PIECE, si è guadagnata il primo posto con più di un quinto dei voti complessivi, seguito subito dopo da Demon Slayer, shonen recente segnato da un travolgente successo dell’anime, e da Slam Dunk di Takehiko Inoue, che per molti risulta essere il miglior spokon mai fatto. Interessante notare la vicinanza di Dragon Ball ad Attack on Titan, due esponenti della stessa categoria ma estremamente differenti.

Non manca tuttavia anche un sguardo al passato, con Black Jack del dio dei manga Osamu Tezuka in 18esima posizione, Ken il Guerriero in 22esima, e lo straordinario Devilman di Go Nagai solo in 74esima,mentre Berserk, capolavoro del maestro Miura, in 91esima. Fateci sapere se siete d’accordo con i risultati del sondaggio, o se avete scoperto nuove serie da leggere grazie ad esso, nei commenti.